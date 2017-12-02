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Nazilli Belediyesi Yol Hamlelerine Devam Ediyor

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Nazilli Belediyesi Yol Hamlelerine Devam Ediyor
AYDIN (İHA) – Nazilli'de, Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın talimatıyla başlatılan yol hamleleri bütün hızıyla devam ediyor.

AYDIN (İHA) – Nazilli'de, Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın talimatıyla başlatılan yol hamleleri bütün hızıyla devam ediyor.

Göreve geldiği günden bu yana başarılı projelere imza atan ve tüm mahallelerde yol açma, yenileme, bakım ve onarım çalışması için talimat veren Başkan Alıcık, 3 yıl gibi kısa bir sürede 20 milyon lirayı geçkin yol hizmeti gerçekleştirmişti. Yol hamlelerine devam eden Nazilli Belediyesi bu kez Zafer Mahallesi 77/9 sokakta çalışmalara başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yeni yol açma çalışmalarına Zafer Mahallesi 61 sokak ile Ocaklı Mahallesi arasında kalan 77/9 sokakta başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Alıcık, yol çalışmalarına hız verdiklerini belirterek projelerin kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yaklaşık 25 metre genişlik ve 260 metre uzunluktaki yolun, terk edilen 12,5 metre genişlikteki kısmı vatandaşların kullanımına açılmış olacak.

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