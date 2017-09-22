Nazilli Belediyespor, Altay’ı Gözüne Kestirdi

Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Fatih Akyel, hafta sonu oynanacak kritik Altay karşılaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Fatih Akyel, hafta sonu oynanacak kritik Altay karşılaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ligin en iyi takımlarından birine karşı oynayacaklarını ifade eden genç teknik adam, "Altay bu ligde çok paralar harcanarak kurulmuş bir takım. Belki de şampiyonluğun en büyük adaylarından. Biz mütevazi ancak iyi bir takımız. İçeride seyircimizin de desteğini arkamıza alıp onları yenmek istiyoruz" dedi.

İstenilen sonuçların alınmadığı ancak oynanılan futbolun iyi olduğuna dikkat çeken Akyel, "Çok paralar harcanarak kurulmuş Şanlıurfa karşısında çok iyi bir futbol oynadık. Bizi yenmenin hesaplarını yapan Niğde'yi elimizden kaçırdık. Fethiye'de 3. dakikada Halil'in vuruşu gol olsa başka şeyler konuşabilirdik. İyi oynuyoruz inşallah bu oyunumuzun karşılığını alacağız" ifadelerini kullandı.

Siyah beyazlı taraftarlara çağrı yapan Akyel, "Cumartesi günü oynayacağımız maçta onların desteklerini bekliyoruz. Bugüne kadar gittiğimiz deplasmanlarda taraftar oyuna hep etki etti. Bizde kendi seyircimizden bunu bekliyoruz" diye konuştu.