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Nazilli Belediyespor İstanbul’da Kaybetti

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Nazilli Belediyespor İstanbul’da Kaybetti
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, ligin 23. haftasında deplasmanda konuk olduğu İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, ligin 23. haftasında deplasmanda konuk olduğu İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Bahçelievler İl Özel İdare

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Ejder Yapıcı xxx, Emrah Ünal xx

İstanbulspor: Umut xx, Yalçın, Onur Kolay xx, Şaban Yılmaz xxx, Onur Ergün xxx, Kubilay xx, Orhan xx, Mehmet Zeki xxx, Yunus Emre xx (İbrahim Yılmaz dk. 76 x), Engin Baytar xx(Zafer dk. 56 xx), İbrahim Halil Çolak xxx (Emrah dk. 84 x)

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Nazilli Belediyespor: Ersin xx, Sabri xx, Mehmet xx, Berkay x (Semih dk. 67 x), Hakan xx, Zafer xx, Gökhan x (Mert Çapar dk. 57 x), Furkan xx (Ayhan Tuna dk. 77 x), Ramazan xx, Hüseyin xx, Ali xx

Goller: İbrahim Halil Çolak (dk. 30) (P), Onur Ergün (dk. 90+3) (İstanbulspor) Ali (dk. 73) (P) (Nazilli Belediyespor)

Sarı Kartlar: Yalçın, Engin Baytar, Yunus Emre, Onur Kolay (İstanbulspor) Furkan, Ersin, Hakan, Ayhan Tuna (Nazilli Belediyespor)

Nazilli Belediyespor İstanbul’da Kaybetti

Nazilli Belediyespor İstanbul’da Kaybetti

Nazilli Belediyespor İstanbul’da Kaybetti

Nazilli Belediyespor İstanbul’da Kaybetti

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