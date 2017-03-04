  • BIST 89.722
  • Altın 146,981
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 7 °C

Nazilli Erzurumlular Derneği Başkan Alıcık’ı Ziyaret Etti

» »
Nazilli Erzurumlular Derneği Başkan Alıcık’ı Ziyaret Etti
Nazilli'de faaliyet gösteren Erzurumlular Derneği'nin yeni yönetimi, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti.

Nazilli'de faaliyet gösteren Erzurumlular Derneği'nin yeni yönetimi, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti.

Nazilli'de faaliyet gösteren Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olağan genel kurulunda Başkanlığa seçilen Şaban Kutlu ve yeni Yönetim Kurulu üyeleri Emrah Algan, Risalettin Aksoy, Efrail Bayrak, Mikail Güçükged, Mikail Akbaş ve Abdurrahman Daştan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti.

Kendilerini tanıtarak yeni yönetim olarak gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetler hakkında bilgiler aktaran Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şaban Kutlu Dadaşların nerede olursa olsun ve partisi ne olursa olsun her Erzurumlu'nun yüreğinin vatan sevdası, ülke sevdası ve bayrak sevdası ile dolu olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Haluk Alıcık Erzurumlular Derneğinin bu tanışma ve kaynaşma ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek Belediye Başkanı olarak Nazilli'de faaliyet gösteren tüm dernek başkanı ve üyeleri ile verimli ilişkiler kurduklarını ifade etti. Alıcık "Gerek şahsım gerekse temsil ettiğim Nazilli Belediyesi olarak derneklerimizin her zaman yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Erzurumlular derneğinin yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerini kutluyorum. Eski dernek başkanı ve yönetim kurulu ile daha önce nasıl güzel ilişkiler kurduysak yeni başkan ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla güzel verimli çalışmalar geliştireceğimizden eminim. Dernek Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine gerçekleştirecekleri faaliyetlerde yanlarında olacağımızı belirtir, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Nazilli Erzurumlular Derneği Başkan Alıcık’ı Ziyaret Etti

Nazilli Erzurumlular Derneği Başkan Alıcık’ı Ziyaret Etti

Nazilli Erzurumlular Derneği Başkan Alıcık’ı Ziyaret Etti

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuşadası’nda Zabıta Ekiplerinden Kasaplara Denetim04 Mart 2017 Cumartesi 07:03
  • Kuşadası’nda Yenilikçi Drama Eğitimleri Devam Ediyor04 Mart 2017 Cumartesi 07:03
  • Kuşadası’nda Masal Günleri Başlıyor04 Mart 2017 Cumartesi 06:58
  • Bölgesel Voleybol Ligi Play-off Maçları Başladı04 Mart 2017 Cumartesi 06:58
  • Dadaş Mucitten ‘Isıtıcı Filtre’ Projesi04 Mart 2017 Cumartesi 06:18
  • Üniversiteli Sporcular Düşe Kalka Yarışarak Renkli Görüntüler Oluşturdu04 Mart 2017 Cumartesi 06:18
  • Bakan Tüfenkci’den Kayısı Açıklaması04 Mart 2017 Cumartesi 00:43
  • Başkan Doğan, Kızıltepe Muhtarlarını Ağırladı03 Mart 2017 Cuma 23:03
  • Niğde Belediyespor’a 14 Bin Tl Ceza03 Mart 2017 Cuma 22:38
  • Didim Vegfest İçin Hazırlık Toplantıları Başladı03 Mart 2017 Cuma 22:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti