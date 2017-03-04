Nazilli Erzurumlular Derneği Başkan Alıcık’ı Ziyaret Etti

Nazilli'de faaliyet gösteren Erzurumlular Derneği'nin yeni yönetimi, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti.

Nazilli'de faaliyet gösteren Erzurumlular Derneği'nin yeni yönetimi, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti.

Nazilli'de faaliyet gösteren Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olağan genel kurulunda Başkanlığa seçilen Şaban Kutlu ve yeni Yönetim Kurulu üyeleri Emrah Algan, Risalettin Aksoy, Efrail Bayrak, Mikail Güçükged, Mikail Akbaş ve Abdurrahman Daştan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti.

Kendilerini tanıtarak yeni yönetim olarak gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetler hakkında bilgiler aktaran Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şaban Kutlu Dadaşların nerede olursa olsun ve partisi ne olursa olsun her Erzurumlu'nun yüreğinin vatan sevdası, ülke sevdası ve bayrak sevdası ile dolu olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Haluk Alıcık Erzurumlular Derneğinin bu tanışma ve kaynaşma ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek Belediye Başkanı olarak Nazilli'de faaliyet gösteren tüm dernek başkanı ve üyeleri ile verimli ilişkiler kurduklarını ifade etti. Alıcık "Gerek şahsım gerekse temsil ettiğim Nazilli Belediyesi olarak derneklerimizin her zaman yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Erzurumlular derneğinin yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerini kutluyorum. Eski dernek başkanı ve yönetim kurulu ile daha önce nasıl güzel ilişkiler kurduysak yeni başkan ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla güzel verimli çalışmalar geliştireceğimizden eminim. Dernek Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine gerçekleştirecekleri faaliyetlerde yanlarında olacağımızı belirtir, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.