Nazilli Tarım Fuarı İçin Geri Sayım Başladı

Uzun yaşam denilince, dünya üzerinde akla ilk gelen yerlerin başında olan Aydın'ın Nazilli ilçesi, 18-21 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek Exponaz Agro Nazilli...

Uzun yaşam denilince, dünya üzerinde akla ilk gelen yerlerin başında olan Aydın'ın Nazilli ilçesi, 18-21 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek Exponaz Agro Nazilli Tarım Fuarı için gün sayıyor.

18-21 Ocak tarihlerinde, Ege Bölgesi'nin tarım, hayvancılık ve gıda teknolojileri sektörüne damgasını vuracak olan Exponaz Agro Nazilli Tarım Fuarı için sayılı günler kala Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü birer açıklama yaparak tüm sektör temsilcilerini ve üreticileri Tarım Fuarı'na destek olmaya çağırdı.

"Tarım ürünlerimizi tüm dünyaya tanıtacağız"

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli'nin özellikle uzun yaşam konusunda bir dünya markası olduğunu hatırlatarak, "Uzun yaşam denilince dünya üzerindeki birkaç noktadan biri olarak akıllara ilk gelen yerlerin başında Nazilli ilçemiz bulunmaktadır. Bugün ilçemizde 100 yaşının üzerinde yaklaşık 40-45 vatandaşımız hayatını sağlıklı ve huzur içinde sürdürmektedir. Dünya üzerindeki birçok bilim adamı Nazillimizi adeta bir laboratuvar gibi görüp, her yönüyle incelemeye almıştır. İşte bu noktada Nazillimizin bu önemli özelliğini kazanmasındaki en büyük etkenlerden biri olan tarım ürünlerimizi tüm dünyaya tanıtmak ve bu alanda daha modern, daha teknolojik ve daha bilimsel bir yaklaşım geliştirmek; ayrıca sektör temsilcileri ile üreticileri bir araya getirerek üretim ve ekonomiye ve dolayısıyla Nazillimize katkı sağlamak için 18-21 Ocak tarihlerinde Eşref Özel Çok Amaçlı Kapalı Alanı'nda Exponaz Agro Nazilli Tarım Fuarı'nı gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz" dedi.

"Fuar, Nazilli için büyük önem taşıyor"

Başkan Alıcık, böylesine önemli bir organizasyonun Nazilli'de ilk kez gerçekleşecek olmasından dolayı da büyük heyecan yaşadıklarını sözlerine ekleyerek, "Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki bu fuar Nazillimize çok yakışacak. Her zaman söylediğimiz gibi Nazilli bir üniversite kenti, sanayi kenti, kültür kenti ancak Nazilli her şeyden önce bir tarım kenti. Aydın ilimizin en önemli tarım ürünlerinin yetiştirildiği, iç ve dış piyasaya dağılan en güzel tarım ürünlerinin kaynağı işte bu topraklar, yani Nazilli. Bu anlamda tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesi ve verimliliğin artırılması, tarım araçları, gübreleme ve sulamada modern ve teknolojik ürünleri üreten firmaların sektör temsilcileriyle buluşmasının sağlanması açısından Nazilli'de bir tarım fuarının gerçekleştirilmesi büyük önem taşıyordu. En nihayetinde bunu gerçekleştirecek olmaktan da büyük mutluluk duyuyor ve 18-21 Ocak tarihleri arasında düzenleyeceğimiz fuarımıza tüm hemşerilerimizi davet ediyorum" diye konuştu.

"Fuarımızın olmayışı büyük bir eksiklikti"

Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü ise, özel iklim koşulları gerektiren çay ve birkaç başka bitki türünün dışında Türkiye'de yetişen bütün bitkilerin yetiştirilebildiği Nazilli'nin gerçekleştireceği Tarım Fuarı ile çok büyük bir eksiğini de ortadan kaldıracağını söyleyerek, "Arazi varlığı, coğrafi konumu, iklim koşulları, su kaynakları ve toprak yapısının uygunluğu ile Nazilli, tarım ürünleri ve bitkiler açısından Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinin başında gelmektedir. Nazillimizde pamuk, yonca, mısır zeytin, incir, kestane ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz bir çeşitlilik ve zenginlik söz konusudur. Böylesine önemli bir merkezde tarım ve tarım sektörünü ilgilendiren bir fuarının yapılmıyor olması tabii ki büyük bir eksiklikti. Ancak yaptığımız çalışmalar neticesinde başta Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ve Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık olmak üzere dernek, oda ve diğer sivil toplum örgütlerimizin çok değerli başkanları ile Elit Fuarcılık organizasyonu sayesinde Nazillimize bu fuarı kazandırmış olduk. Ben de buradan bir kez daha Nazillimiz için büyük önem taşıyan, 18-21 Ocak tarihleri arasında Eşref Özel Çok Amaçlı Kapalı Alanı'nda gerçekleştireceğimiz Exponaz Agro Nazilli Tarım Fuarı'na tüm üreticilerimizi, çiftçilerimizi ve sektör temsilcilerini davet ediyorum" dedi.