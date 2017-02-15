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Nazilli Ticaret Odası Başkanı Arslan Bürokratlara Yüklendi

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Nazilli Ticaret Odası Başkanı Arslan Bürokratlara Yüklendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOBB şurasında dile getirdiği "istihdam" desteğine sonuna kadar katıldıklarını belirten Nazilli Ticaret Odası...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOBB şurasında dile getirdiği "istihdam" desteğine sonuna kadar katıldıklarını belirten Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, bürokratlara yüklendi. Arslan, "Belli kesimdeki bürokratlar bu konuda gayet rahatlar. Çünkü onların yatırımla ilgili sorunları yok. Kendi hayatları garanti altında" diyerek sitemini dile getirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 7'incisini düzenlediği şura toplantısına katılan Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada dile getirdiği "istihdam" desteğine sonuna kadar katıldıklarını kaydetti. Ancak bölgelerinde yaşanan bir takım sorunlar olduğunu vurgulayan Arslan, bürokratlara yüklendi.

Odalarına bağlı işletmelerin Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla 1-2 kişilik ek istihdam sağlayabileceğini ancak bunun için bürokratik bir takım engellemelerin kaldırılması gerektiğine dikkat çeken Arslan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın orada özellikler "istihdam" anlamında başlattığı projeye canı gönülden destek verenlerdeniz. Fakat bizim bölgemizde bir takım sorunlarımız var. Bu sorunlar orada dile getirildi. Bürokratik sorunlarımız var. Kişilerin ve yatırımcıların aşamadığı bir takım sorunlar bunlar. Bu istihdamı sağlamak için, insanlar mevcut işletmelerine 1- 2 kişi alır. Ama biz bunları yeterli görmüyoruz. Bu sayıların artırılabilmesi için bürokratik engellerin ortadan kalkması gerekir. Yatırımcının daha kolay şekilde bu engelleri aşması gerekir. Bunun içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda kesin olarak talimatı söz konusu" diyerek karşılaştıkları zorlukları dile getirdi.

Bürokratlar Gayet Rahat

Aydın bölgesinde görev yapan bürokratların sorumluluktan kaçındığını söyleyen Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, valilere büyük iş düştüğünü kaydetti. Arslan, "Valilerimizin yatırımcılarımızın önünü açması bekleniyor. Bölgemizde valilerimizden isteğimiz yatırımcının önünü açma yönünde daha çok çaba sarf etmesi. Belli kesimdeki bürokratlar bu konuda gayet rahatlar. Çünkü onların yatırımla ilgili sorunları yok. Kendi hayatları garanti altında, bir işletme açılıp açılmadığıyla kendini sorumlu kılmadığını düşünüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Arslan Bürokratlara Yüklendi

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Arslan Bürokratlara Yüklendi

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