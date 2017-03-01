Nazilli Ticaret Odasından İstihdam Bilgilendirmesi

Nazilli Ticaret Odasında düzenlenen meclis ve komite ortak toplantısında katılımcılara istihdam destekleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Nazilli Ticaret Odasında düzenlenen meclis ve komite ortak toplantısında katılımcılara istihdam destekleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Önümüzdeki günlerde gruplar halinde bütün üyelerini bilgilendirecek olan Nazilli Ticaret Odası, bu şekilde istihdam desteklerinden faydalanan üye sayısını artırmayı hedefliyor. Gerçekleşen olağan meclis toplantısını meslek komiteleri toplantısı ile birleştirerek geniş çaplı bir toplantı tertipleyen Nazilli Ticaret Odası, bu vesile ile SGK, İŞKUR ve KOSGEB istihdam destekleri hakkında üyelerini bilgilendirdi. İstihdam seferberliği kapsamında henüz açıklanan destekleri en birinci ağızdan üyeleri ile buluşturan NTO, bu sayede desteklerin en doğru ve etkili bir biçimde kullandırılmasını hedefliyor.

"Destek Kullanım Oranını En Yüksek Seviyeye Çıkaracağız"

Konu ile ilgili bilgilendirme yapan Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, "Bu güne kadar istihdam destekleri kapsamında İŞKUR ve kurumumuzun koordineli çalışmaları ile desteklerden en fazla faydalanan bölgeler arasındayız. Destekleri sadece anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda yararlandırılması için de bütün evrak yükünü ve bürokratik işlemleri üstleniyoruz. Bu kapsamda yeniden imzaladığımız İŞKUR hizmet noktası protokolümüzü daha aktif ve etkin işletmeye başlamış bulunmaktayız. Üyelerimizin desteklerden faydalanma oranını en yüksek seviyeye çıkaracağız. Bu anlamda 15 gün içerisinde kurumlarımızla birlikte bütün üyelerimizi bilgilendireceğiz. Bu kapsamda bizlerden desteklerini esirgemeyen Nazilli İŞKUR ve Nazilli SGK müdürlüğü ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.