Nazilli’da Esnaf Kooperatifinden İşyeri Yanan Esnafa Destek

Nazilli'de geçtiğimiz hafta içerisinde işyerleri yanan marangoz esnafına Nazilli Belediyesinden sonra bir destekte Nazilli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet...

Nazilli'de geçtiğimiz hafta içerisinde işyerleri yanan marangoz esnafına Nazilli Belediyesinden sonra bir destekte Nazilli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nden geldi.

Kooperatif Başkanı Dursun Öztunç, Nazilli Marangozlar Odası Başkanı Ali Çetinkaya ile yaptığı görüşmeler sonucunda işyerleri yanan esnaflar için destek kararı aldı. Nazilli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç, "Yangın haberini alınca hemen gittik ve arkadaşları ziyaret ettik. Allah kimseye vermesin. Bu tür şeyler kolay değil. Tabi belediyemizin destekleriyle belediye başkanımız binanın tadilatıyla ilgili işlemlerin yapılması için talimat vermişti. Biz de ne yapabiliriz düşüncesiyle oda başkanı arkadaşlarla görüştük. Daha sonra yönetim kurulunu topladık ve yönetim kurulunda bir karar aldık. Kanayan yarayı tedavi edemeyiz ama bir nebze olsun destek olduk. Kooperatif olarak elimizden gelen başka bir şey yok. Hiç olmazsa arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermiş olduk. Bu arada diğer odalarda bir miktar yardımda bulunacaklarına söz verdiler. Makinalarla birlikte yangında yaklaşık 130 bin TL civarında zararları var. Şu anda yanan yerlerin tadilatları yapılıyor. Kısa bir süre içerisinde esnaflarımızın yaraları sarılarak yeniden evlerine ekmek götürmelerini sağlayacağız" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a desteğinden dolayı teşekkür eden Öztunç, "Elektrik sistemlerinden kaynaklı yangından sonra yaralarını sarmaya çalıştığımız esnaflarımıza Nazilli Belediyesi destek verdi. Aynı duyarlılığı büyükşehirden de bekliyorduk. Ne yazık ki büyükşehir belediyesi umursamaz davranıyor. Esnaf bizim esnafımız. Elimizden geldiğince ellerinden tutarak destek vermek zorundayız" dedi.