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Nazilli’de İntihar

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Nazilli’de İntihar
Aydın'ın Nazilli ilçesi 26 yaşındaki bir çocuk babası genç intihar etti.

Aydın'ın Nazilli ilçesi 26 yaşındaki bir çocuk babası genç intihar etti.

Olay, bugün saat 13.00 sularında Nazilli Yeni Mahalle'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre; girdiği bunalımdan çıkamayarak Yeni Mahalle'de çocukluğunun geçtiği eve gelen 1 çocuk babası Mehmet Özkara, kendini asarak hayatına son verdi. Sanayide demirci ustası olarak çalıştığı öğrenilen Özkara'nın cansız bedeni Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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