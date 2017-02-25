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Nazilli’de Tarihi Koca Caminin Şadırvanı Yenilendi

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Nazilli’de Tarihi Koca Caminin Şadırvanı Yenilendi
Nazilli'nin tarihi, en önemli simgelerinden biri olan Koca Caminin şadırvanında yer alan çeşmeler ve oturakları Nazilli Belediyesi tarafından yenilendi.

Nazilli'nin tarihi, en önemli simgelerinden biri olan Koca Caminin şadırvanında yer alan çeşmeler ve oturakları Nazilli Belediyesi tarafından yenilendi.

Nazilli Belediyesi tarafından 1886 yılında hizmete açılan Koca Caminin avlusunda yer alan Şadırvanında düzenlemeler ve yenilemeler yaptı. Yapılan çalışmalarda Şadırvanın çeşmeleri ve abdest alırken kullanılan oturaklar yenilendi. Şadırvanın çatısında yapılan temizlik işlemlerinin yanı sıra caminin avlusunda yer alan oturma bankları da yenilendi.

Nazilli Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık; "Şehrimiz en önemli tarihi geçmişine sahip Koca Cami Osmanlı döneminden kalma bir camidir. Koca Cami adından da anlaşılacağı üzere Uzun Çarşı ile mahalleleri birbirine bağlayan bir yerde kurulan bir camidir. 1900 yılındaki büyük depremde minaresi ve kubbesi yıkılmıştır. Depremden sonra yeniden onarılmış fakat bu kez de Milli Mücadele sırasında çıkan yangında tekrar yıkılmıştır. 1930 yılında halkın büyük gayretleriyle yanan binanın iskeleti üzerine tekrar yapılmış, tam on iki yıl büyük emekler sarf edilerek bugünkü durumuna getirilmiştir. Camilerimiz bizim için çok önemlidir. Hele ki böyle tarihi öneme sahip olan camilerimiz daha da önemlidir. Biz belediye olarak ne camilerden ne de okullarımızdan elimizi bir an olsun bile çekmiyoruz. Camilerimizin rutin bakımlarını ve temizliklerini yapıyoruz. Koca Camimizin avlusunda yer alan Şadırvanında yenileme çalışmalarını yaptık. Çok eskimiş olan çeşmeleri ve ayrıca abdest alınırken üzerine oturulan oturaklar yenilendi" dedi.

Nazilli’de Tarihi Koca Caminin Şadırvanı Yenilendi

Nazilli’de Tarihi Koca Caminin Şadırvanı Yenilendi

Nazilli’de Tarihi Koca Caminin Şadırvanı Yenilendi

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