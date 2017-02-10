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Nazilli’de Üst Yapı Çalışmaları Sürüyor

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Nazilli’de Üst Yapı Çalışmaları Sürüyor
Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeni Mahalle 215 sokakta yol düzenleme çalışmaları yapıldı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeni Mahalle 215 sokakta yol düzenleme çalışmaları yapıldı.

Nazilli Belediyesi Yeni Mahalle 215 sokaktaki mevcut yolda yenileme çalışmaları yaptı. Mevcut 600 metrekarelik yol üzerindeki asfaltın kazınması aşamasından sonra tesviyesi yapıldı. Hemen ardından 600 metrekarelik yola Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kilitli parke taşı döşemesi yapıldı.

Yeni yol açma ve mevcut yollarda yenileme düzeltme programı çerçevesinde 215 sokakta yapılan çalışma sonucu düzgün görünüşe ve sağlam yapıya sahip olan yolun çalışmalarını vatandaşı mağdur etmeden en kısa süreç içerisinde tamamladıklarını belirten Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık; "Yeni açılan yollar ve mevcut yolların yenilenmesi konusunda Nazilli Belediyesi olarak tüm çalışmalarımızda gerekli özen ve hassasiyeti gösteriyor kullanışlı ve sağlam yollar yapıya devam ediyoruz. Kentimizde düzgün, kullanışlı ve sağlam yollar yapmak bizim asli görevlerimiz arasında yer almaktadır. Hizmet alanımız içinde yer alsın ya da almasın biz Nazilli Belediyesi olarak vatandaşın rahatını düşünür ona göre hizmetlerimizi yaparız." dedi.

Nazilli’de Üst Yapı Çalışmaları Sürüyor

Nazilli’de Üst Yapı Çalışmaları Sürüyor

Nazilli’de Üst Yapı Çalışmaları Sürüyor

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