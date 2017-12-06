Nazım Hikmet’in Hayatı Tiyatro Sahnesinde

Daha önce bir çok kez tiyatro oyunlarına esin kaynağı olan Nazım Hikmet'in hayatı ilk defa Atölye Tiyatrosu tarafından sahnede canlandırılıyor.

Daha önce bir çok kez tiyatro oyunlarına esin kaynağı olan Nazım Hikmet'in hayatı ilk defa Atölye Tiyatrosu tarafından sahnede canlandırılıyor. 8 Aralıkta Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi sahnesinde seyirci ile buluşacak olan oyunun biletleri neredeyse tükenmek üzere.

Daha önce bir çok kez tiyatro oyunlarına esin kaynağı olan Nazım Hikmet'in hayatı ilk defa Atölye Tiyatrosu tarafından sahnede canlandırılıyor. Bir çok sinema filmi ve dizi filminde Atatürk'ü oynayan şair ve oyuncu Mehmet Tokat bu defa Nazım Hikmet karakterini canlandırırken, kadın karakterlerine de Tülin Boz oynayacak. Aynur Akkuş'un yazdığı oyunun Yönetmeni ise Savaş Mutlu. Oyunun müziklerinde Gülpınar Tokat, afişinde ise grafik ve fotoğraf sanatçısı Yaşar Şenyüz'ün imzası var. 8 Aralıkta Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi sahnesinde seyirci ile buluşacak olan oyunun biletleri neredeyse tükenmek üzere.

Yapılan açıklamada, daha şimdiden Türkiye'nin bir çok il ve ilçesinde turne rezervasyonları yapılan oyuna ilgi çok yüksek. Rezervasyonları ve turneler için Atölye Tiyatrosu'nun internet sitesinden bilgi alınabileceği de kaydedildi.

'Yaşamak Nazım Gibi'

Nazım Hikmet Ran'ın orkestra tadında çok sesli şiir dilini andıran iki perdelik bir oyunudur. Büyük şairin ölüm anından hemen önce yaşama sevincini, memleket hasretini, ölüm tedirginliğini, idealizmini, sevdalarını, sanat anlayışını bilinçakışı şeklinde harmanlayan ritmik bir sunum barındırır. Oyunda şairin monologları, zaman zaman hayatına giren kadınlarla girdiği küçük diyaloglarla zaman zaman da güçlü dizeleriyle renklenir. Bir yandan ustalığının zirvesine çıkmanın, "dünya şairi" olabilmenin, evrensel bir saygınlığa ulaşmanın ve aşık olduğu kadınla hayatı paylaşabilmenin mutluluğunu yaşarken bir yandan da memleketine hasret kalmanın, öz yurdunda "yasaklı şair" olmanın, dünyadaki sömürgeci sistemin insanlara yaşattığı acıların hüznünü derinden yaşayan çok boyutlu bir Nazım portresi çizer.

Nazım Hikmet, oyunda bütün insani özellikleriyle ve iç hesaplaşmalarıyla samimi bir karakter olarak çizilmiştir. İki oyuncu üzerine kurulu oyunda Nazım Hikmet'e Vera'nın bünyesinde hayat bulan ve Nazım'a hayatının farklı dönemlerinde refakat eden eşleri ve sevgililerini de canlandıran bir kadın figürü eşlik eder. Oyun dekoru olarak Nazım ve Vera'nın Moskova'da yaşadıkları ev esas alınacaktır. Yeri geldikçe evdeki eşyalar ve aksesuarlar yeni monologların doğuşuna hizmet eder.

En zor dönemlerinde bile umudunu hiç kaybetmeyen, geleceğe dair hayalleri ve planlarıyla yaşayan şairin 3 Haziran 1963 sabahı aramızdan ayrılışıyla son bulan biyografik bir dram. Ölümle bitmesine rağmen kasvetli bir atmosfer taşımayan oyun, Nazım'ın şahsi ana duruşu yani umut üzerine kuruludur. Ayrıca oyunda şairin hayatı kronolojik bir sıra içinde aktarılmaz. Oyunda sadece, duygu ve düşünce dünyasıyla inişli çıkışlı bir çizgide, insanlığın insanca yaşayabilmesi, hür ve eşit olabilmesi için çektiği acılara rağmen başını eğmeden ve çizgisinden dönmeden mücadele eden bir dava adamı dile gelir.