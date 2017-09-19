Nazlı Ilıcak Fetö Davasında İfade Verdi

FETÖ'nün medya yapılanması davasında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Nazlı Ilıcak ifadesinde, "İddianameye göre, ben...

FETÖ'nün medya yapılanması davasında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Nazlı Ilıcak ifadesinde, "İddianameye göre, ben attığım 11 tweetle, 1 kar topu fotoğrafıyla darbenin asli faili olmuşum. Benim hakkımda cumhurbaşkanına hakaretten açılmış hiçbir dava yok. İddianamede, cumhurbaşkanına hakaretvari cümleler kullandığım yazılmış. Dosyadaki firari sanıklar darbeyi çağrıştırıcı ifadeler kullanmış olabilirler. Ben hangi cümlelerimle yapmışım bunu? " diyerek, dosyanın firari sanıkları Bülent Keneş, Abdülkadir Balcı, Emre Uslu, Osman Özsoy ve Tuncay Opçin'in iddianamede yer alan söylemlerini hatırlattı.

FETÖ medya yapılanması davasında, aralarında Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Ahmet Altan'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu, 10'u firari 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül, Yakup Şimşek cezaevinden getirilirken, sanık Ahmet Hüsrev Altan duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi yöntemiyle katıldı. İzleyiciler arasında CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP Milletvekili Altan Tan da yer aldı.

Duruşmanın başlamasıyla birlikte mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakları okudu. Başkan, yazar Nurettin Veren'in "tanık" sıfatıyla ifadesinin alınması için, Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılan yazıya cevap geldiğini, ancak gizli tanık "Söğüt'ün ifadesinin alınması için ilgili yerlere yazılan yazıya cevap verilmediğini söyledi.

Dosya kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 sanığın yakalama emirlerinin infaz edilemediğini hatırlatan başkan, sanık Mehmet Altan'dan ele geçirilen 6 adet ABD Dolarının adli emanetten çıkarıldığını söyleyerek, mühürlü zarfdaki banknotları inceledi. Banknotların seri numaraları zapta geçirildi.

Daha sonra sanık Nazlı Ilıcak'a söz veren başkan, gelen evraklara ilişkin bir diyeceği olup olmadığını sordu. Nazlı Ilıcak, 3 ay önceki ilk duruşmada suçsuzluğu konusunda mahkemeyi ikna etmeye çalıştığını belirterek, "Duruşma sonunda suçlamaya ilişkin somut deliller bulunduğu gerekçesiyle tahliye kararı vermediniz. 3 aydır cezaevinde benim darbeyi bildiğim ve bu kasıtla zemin hazırladığıma ilişkin somut delil nedir diye düşünüyorum. Darbe olsa ben bakan mı olacaktım? Himmet paralarını cukkalayıp kendime menfaat mi sağlayacaktım? Kaç yaşına geldim, kimseden menfaat sağlamadım. Bu yüzden ben cezaevindeyim. Sağlayanlar içerde değil zaten, dışarıda" dedi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı Ilıcak'a "Kimden bahsediyorsunuz? İsim zikredebilir misiniz?"diye sordu. Ilıcak ise, "Bilen biliyor. Genel anlamda söyledim. Sadece FETÖ'den menfaat sağlayanlardan bahsettim" diyerek herhangi bir isim vermedi.

"Attığım 11 tweetle , 1 kar topu fotoğrafıyla darbenin asli faili olmuşum"

İfadesine devam eden Ilıcak, "İddianameye göre, ben attığım 11 tweetle , 1 kar topu fotoğrafıyla darbenin asli faili olmuşum. Benim hakkımda cumhurbaşkanına hakaretten açılmış hiçbir dava yok. İddianamede, cumhurbaşkanına hakaretvari cümleler kullandığım yazılmış. Dosyadaki firari sanıklar darbeyi çağrıştırıcı ifadeler kullanmış olabilirler. Ben hangi cümlelerimle yapmışım bunu? " diyerek, dosyanın firari sanıkları Bülent Keneş, Abdülkadir Balcı, Emre Uslu, Osman Özsoy ve Tuncay Opçin'in iddianamede yer alan söylemlerini hatırlattı.

"En yanlış insana bu darbeyi yamadınız"

Ilıcak, sanıklardan yalnızca Ahmet ve Mehmet Altan'ı tanıdığını söyleyerek, diğer sanıklara aynı dosyada olmasını eleştirdi. "Ben zaten niye bunlarla birlikte yargılandığımızı anlamadım. Yassıada'da Menderes ve arkadaşlarının başına gelenlerle, burada gazetecilerin başına gelenler aynı şey. Yassıada mukayesesini tarih tekerrür etmesin diye yaptım. En yanlış insana bu darbeyi yamadınız. 27 Mayıs'tan beri ben darbelerden nefret ederim. Her fırsatta darbe karşıtı yazarım. İddianamede FETÖ'nün amacına da hizmet ettiğim söyleniyor. 28 Şubat'ta canımı dişime taktım, karşı çıktım. Hatta işten ayrılmak zorunda kaldım. Zekeriya Öz, Oda TV operasyonunu başlattığında o dönemin Adalet Bakanı'nı aradım. Öz'e soruşturma açılamaz mı diye sordum. Açılamıyormuş" ifadelerini kullandı.

Duruşmaya ara verildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs, TC Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi isteniyor.

Haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin ve Emrullah Uslu'nun "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs, TC Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet 15'er yıldan 22,5 yıla kadar hapsi talep ediliyor. Diğer sanıklar için de değişen oranlarda hapis cezaları isteniyor.