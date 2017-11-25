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Nazmiye Öğretmen İçin Çaldılar

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Nazmiye Öğretmen İçin Çaldılar
Muğla Milas'ın Kırcağız Mahallesi'nde öğretmen olarak görev yaparken, geçirdiği rahatsızlık sonrasında öğrencilerinden ayrılmak zorunda kalan Nazmiye...

Muğla Milas'ın Kırcağız Mahallesi'nde öğretmen olarak görev yaparken, geçirdiği rahatsızlık sonrasında öğrencilerinden ayrılmak zorunda kalan Nazmiye öğretmen için öğretmen arkadaşları ve öğrencileri şarkı söyledi.

Kırcağız İlkokulunda görev yapan Nazmiye öğretmen, bir süre önce kanser hastalığına yakalandı. Hastalığının ardından tedavisi için çok sevdiği Kırcağız İlkokulunda okuyan öğrencilerden ve öğretmen arkadaşlarından ayrılmak zorunda kalan Nazmiye öğretmeni, öğretmen arkadaşları ve öğrencileri unutmadı.

Nazmiye öğretmenin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak isteyen öğretmen arkadaşları, ona bir sürpriz hazırladı. Öğretmen arkadaşlarından; Namık Ziya Turgut, Hicran Tosun, İlker Şık, Bünyamin Emik, Zafer Gezer, Zehra Karakaşlı, Muzaffer Ergül, Şevkiye Özmen, Barış Yaycı, Serpil Meşe, Mehmet Ali Yılmaz, Kübra Ertuğrul, Fatmagül Kırmızı, Evrim Yıldız, Hatice Mert, Aydın Moral, İlyas Parlak, Yasemin Parlak, Hüseyin Sudereli, Meral Karasu, Abdullah Düdükçü,Yeliz Alkaya, Nihal Çınar, Özgür Eskitürk, Arzu Akyer, Ayşe Turhan ona bir video hazırladı.

Nazmiye öğretmenin öğrencileri ve onu seven meslektaşları, hazırladıkları videoda Nazmiye öğretmen için şarkı söyledi.

"Hasretinle yandı gönlüm" isimli şarkıyı seslendiren meslektaşları, Nazmiye öğretmene şarkıyı hediye etti. Nazmiye öğretmen, hazırlanan videoyu gördükten sonra çok mutlu olduğunu ve duygulandığını kaydederek, videoda emeği geçen herkese teşekkür etti.

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