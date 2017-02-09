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NE ARARSAN BU FUARDA

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NE ARARSAN BU FUARDA
TÜYAP'ın öncülüğünde organize edilen Samsun EV'leniyoruz 2017 Fuarı dün kapılarını açtı. Fuarda yeni evleneceklerden evini yenilemeyi düşünen tüm çiftlerin ihtiyaçlarını karşılayacak marka ürünler sergileniyor

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından organize edilen, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı (KOSGEB) desteği ve iş birliğiyle gerçekleştirilen Samsun EV'leniyoruz 2017 Fuarı, görkemli bir açılış töreni ile dün kapılarını ziyaretçilerine açtı.

BU FUAR YENİ KONSEPTİMİZ
Karadeniz Bölgesi’nden sektörel markaların katılımıyla gerçekleşen açılışta konuşan TÜYAP Genel Müdürü Cihat Alagöz, "Bugün bizim açımızdan çok mutlu bir gün. 2017 fuar sezonumuzun açılışını gerçekleştirdik. Samsun EV’leniyoruz projesi TÜYAP Fuarcılık açısından yeni bir konsepttir. Samsun’da bundan sonra 2017 yılı içerisinde 5 tane daha fuar yapacağız. Bu seneyi 6 fuarla kapatıp ilerleyen senelerde hem fuar sayısını hem de çeşit sayısını arttırmayı hedefliyoruz” dedi. 

DAHA FAZLA KATILIM OLACAKTIR
Samsun ESOB Başkanı Hacı Eyüp Güler ise, fuarın çok başarılı olduğunu, küçük esnafların bu fuarlarda daha çok yer alması gerektiğini söyledi. Her sene bir önceki seneki fuarlara oranla daha çok gelişim gösterdiklerini ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Akyüz de, "Fuarcılıkta başarı sağlamaya başladık" dedi. Fuar ve Kongre Merkezi'ni şehri ekonomik olarak daha çok geliştirmek için yaptıklarının altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Bu fuar evlenmek ve evlendirmek ile ilgili bir fuar. Her insanın temel ihtiyaçlarının tümünü içini barındıran bir fuar olmuş. Bu fuara katılımın bundan önceki fuarlara olan katılımlardan çok daha fazla olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Fuar ve Kongre Merkezi'ni açtıklarında 'dolar mı?' diye endişelendiklerini belirten Samsun Valisi İbrahim Şahin daha sonra firmaların Samsun’daki fuarlarda yer bulmakta zorluk çektiğini vurgulayarak, “Bu fuar TÜYAP tarafından yapılan ilk Ev’leniyoruz fuarı ve Samsun’da yapılıyor. Bu ve bunun gibi fuarlar hem Samsun’a yakışıyor hem de şehrimizin gelişmesinde yardımcı oluyor" dedi.

TOPLU NİKAH TÖRENİ VE DEFİLE
Açılış, protokol konuşmalarının ardından toplu nikah töreniyle devam etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, 3 yeni çiftin nikahını kıydı, protokol üyeleri de şahitlik yaptı. Törenin ardından nikahlanan çiftler için hazırlanan dev pasta kesildi. Pasta merasiminin ardından Olgunlaşma Enstitüsünün defile ve düğün dansı gösterisi ile sürdü. Fuar, Pazar günü akşama kadar ziyaretçilere açık olacak. Açılış töreninde TÜYAP Samsun Bölge Müdürü Server Seçer de hazır bulundu.

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