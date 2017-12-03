NE SÖYLENEBİLİR Kİ?

Sporda başarı; her tür olumsuzluğu örten atlas kumaştan sihirli bir örtü… Şayet sahada başarı yoksa ve bu sayısal olarak hanenize yazılamıyorsa ağzınızla kuş tutsanız hikâye…Beklenti çıtası yükseğe taşınmış Samsunspor’da durum bugün aynen bu…

Çok bilindik sözdür “İnsanlar sizin hangi hırçın dalgalarla boğuştuğunuzla değil, gemiyi sağ salim limana getirmenizle ilgilenir”

Erkurt Tutu istediği kadar ‘Şu kadar milyon borç ödedik. Şu kadar borcu yapılandırdık. Kulübü yönetilebilir hale getirdik’ desin, taraftar takımının puan sıralamasındaki yerine bakar/bakıyor. Profesyonel sporun, özellikle de futbolun ‘kanunu’ bu… O yüzden sadece Tutu değil, Süper Lig dâhil birçok kulüp yöneticisi benzersıkıntıları yaşıyor…

Samsunspor geride kalan 13 haftaboyunca; ne yabancı oyuncularından verim alabildi, ne de ideal kadro olarak sahada olabildi. Yabancıoyuncudemişkentamamınıkastediyorum...Hal böyle olunca da hem oyun olarak, hem de skor olarak bizleri mutlu edemedi/edemiyor.

Bu günlerde gözümüz sahadayken,aklımız takımı üst sıralara taşıyacak oyuncuların takıma katılma ihtimaliyle meşgul…

Maçla ilgili ne yazılabilir?Rakip pozitif futbol üzerine ders verirken, bize dersi izlemek düştü olabilir mi mesala? Veya ilk yarıaynı bölgedenbirbirinin kopyası dört net pozisyon verdik biri de gol oldu. Veya 6.dakikadaki pozisyonu değerlendirebilseydik maçın kaderi değişecekti... En yakışanı 'Samsun'daEskişehirsporshowvardı'sanırım...

Takımın santraforu yok. Kanatları kırık. Ortasahası Allaha emanet. Defansı yol geçen hanı.Bu güne kadar başarılı maçlar çıkartan Furkanda onlara uyunca fark kaçınılmaz oldu.

Bu rezalete ne isim verilebilir, ne söylenebilr ki? Zatensiz ne söylerseniz söyleyinbu takımfutbol aklını kaybetmiş... Teknik heyet de buna dahil. Aklı olan hoca Ayite'ye 72 dakika nasıl tahammül eder?

Takım ruhu tatilde, aklı da kayıp olunca sonuç bu oluyormuş demek...