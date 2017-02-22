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Necip Uysal: "İkinci Maça Disiplinli Çıkmalıyız"

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Necip Uysal: "İkinci Maça Disiplinli Çıkmalıyız"
Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, "İlk maçta avantajlı bir skor aldık. İkinci maça disiplinli çıkmalıyız" dedi.

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, "İlk maçta avantajlı bir skor aldık. İkinci maça disiplinli çıkmalıyız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasında oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında siyah-beyazlı futbolcu Necip Uysal açıklamalarda bulundu.

Deneyimli orta saha oyuncusu avantajlı bir skor aldıklarını ifade ederek, "İkinci maça disiplinli çıkmalıyız. Turu geçmek istiyoruz. Bir sakatlık geçirdim ondan sonra her zaman idmana kendimi verdim. Hocam da bana o maçta görev verdi ve iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"Öncelikle maç bitmedi" diyen Necip, "Teker teker maçlara bakıyoruz. Kim gelirse gelsin ona göre hazırlanıyoruz. Beşiktaş büyük camia, her zaman kupaları hedefliyor" diye konuştu.

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