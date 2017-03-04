Necmettin Erbakan, Ölümünün 6. Yılında Korkuteli İlçesinde Anıldı

Saadet Partisi eski Genel Başkanı merhum Necmettin Erbakan, ölümünün 6'ıncı yıldönümünde Korkuteli'de düzenlenen programla anıldı.

Saadet Partisi eski Genel Başkanı merhum Necmettin Erbakan, ölümünün 6'ıncı yıldönümünde Korkuteli'de düzenlenen programla anıldı.

Saadet Partisi Korkuteli İlçe Teşkilatı tarafından "Savaş değil barış, çatışma değil diyalog, hayırla rahmetle ve şükranla yad ediyoruz" sloganı ila düzenlenen anma programına, partinin genel başkan yardımcısı İlyas Tongüç ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yaklaşık 200 kişi katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Osman Nuri Bıyıklı'nın "Savunan Adam" isimli şiirinin okuması ile devam etti.

Programda konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tongüç, "Erbakan'ı anlayabilmek için Anadolu'yu anlamak ve manasını kavramak gerektiğini belirterek, "Elbette Erbakan Hocamızı anlamaya, anlatmaya ve yaşamaya çalışıyoruz" dedi.

Erbakan'ın dünya çapındaki çalışmalarının hatırlatılması ve bir değer olarak nasıl ortaya çıktığının anlatılması gerektiğine işaret eden Tongüç, "Milletin başı sıkıştığında nasıl kurtulacağının anlaşılması bakımından Erbakan Hocamız çok önemli bir şahsiyettir. "Erbakan Hocamız vefat etti" diye oturup dizimizi dövecek değiliz. Bu noktada o, teorisiyle, pratiğiyle nasıl bir badireden atlayabileceğimizi, hangi formüllerle bu işi aşacağımızı bize öğretmiş, bundan sonra da başımız sıkıştığında nasıl kurtulacağımızı bizlere hatırlatmış olması bakımından çok önemlidir" dedi.