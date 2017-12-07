NEDEN SEZON BAŞLAMADAN YAPILMADI?

Samsunspor olağanüstü genel kurula gidiyor. Bu konudaki açıklama kulüpten yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Olağanüstü seçimli genel kurulun ilki Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi’nde 20 Aralık saat 16.00’da çoğunluğa bakılarak yapılacak. Genel kurul, gerekli çoğunluk sağlanamazsa 28 Aralık saat 16.00’da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.”

Ne kadar kolay değil mi?

Ey yöneticiler bu kararı neden sezon başından yapmadınız?

Transferleri tamamladınız, baktınız işler iyi gitmiyor kararı şimdi aldınız. Düşünceniz muhakkak şu şekildedir:

“Nasıl olsa yaptığımız borçların altına, kaç sezondur bir türlü kuramadığımız takım ve harcadığımız paraları ödeyemiyoruz, gelip birileri ödesin sonra biz yine takımı alırız.”

Alırsınız tabi, hatta genel kurulda başkanlığı ve yönetimi bile alırsınız. Çünkü bunun altyapısını ancak tamamlayabildiniz.

Üyelerinizin aidatlarını yatırabilecekleri bir hesap açamadınız. Nedeni üyeler biliyor da Samsun halkı biliyor mu?

Çünkü yaptığınız borçlara gelen temlikler yüzünden paralar hak sahiplerine gidecek. Takıma bir çay parası bile kalmayacak.

Bu süre içinde sözüm ona aidatlarını ödemedikleri için üyeleri bir çırpıda kapının önüne koydunuz. Hatta aralarında Divan Kurulu üyeleri olanları da kovdunuz.

Kendilerine bir yazı yazmaya bile tenezzül etmediniz.

Sahi bu genel kurulu neden sezon başında yapmadınız? İşler iyi gitseydi yapacak mıydınız bu genel kurulu?

Yapmayacaktınız. Çünkü yaptığınız yanlışların duyulmasını istemiyorsunuz.

Siz olağanüstü genel kurula gitmeden önce kulübün defterlerini, muhasebesini incelettirmeliydiniz.

İncelettirip incelettirmediğinizi bilmiyorum da gerçek rakamları açıklayamayacağınızı biliyorum.

İyi olursa siz yapacaktınız kötü olunca sizin yerinize gelecek olanlar alsınlar yükü. Öylemi?

Sağlığım elverirse o gün orada bulunmak istiyorum bu soruları sizin yüzünüze karşı sorabilmek için.

SAMSUN’DAKİ STAT OLİMPİK Mİ?

Milyonlar aktarılarak yapılan bir stat var.

Samsunspor karşılaşmalarını orada oynamaya başladı. İyi takım kurulacak ve tribünler doldurulacaktı. Ancak hesap tutmadı. Tribünlerin tamamı değil toplasan bir tanesini dolduracak seyirci bile gelmiyor.

Çünkü insanlar iyiyi güzeli izlemek isterler. Başarılı sonuçlar beklerler.

Bunların hiçbirisi yok.

Samsunspor dışında bir başka soru daha var statla ilgili. Bu stada neden milli maçlar verilmiyor?

Tribün sayası mı yeterli değil?

Yeterli sanırım daha küçük olan yerlere veriliyor çünkü.

Acaba yeri mi yanlış seçildi?

Yanında ağır sanayi tesisleri var. Fabrikalardan çıkan tozlar sporcu sağlığını bozabilir düşüncesiyle mi verilmiyor milli maçlar?

Neden spor yapacak ve sporu izleyecek insanların sağlık durumu bizi ilgilendirmiyor da yabancıyı ilgilendiriyor?

Sahi neden?

BİR ZARRAB’DIR GİDİYOR

Ne adammış şu milli eniştemiz Zarrab. Ebru Gündeş’le kırıştırmakla yetinmedi Türkiye’yi karıştırdı.

İddialar yenilir yutulur gibi değil.

Bu iddiaların içinde rüşvet mi yok, Türkiye’nin sırlarının araklanması mı yok. Var oğlu var.

Türkiye’de enflasyon yükselmiş. Üretimin azlığından mıdır bilinmez de yakında bu da milli eniştemize bağlanırsa şaşırmam.

Ne günlere geldik.

Başbakan Binali Yıldırım’ın sesini duymuyorum. Vallahi Zarrab, Başbakan Yıldırım’dan daha çok TV’lerdeki haberlerde.

Zarrab nasıl geldi gündeme onu da bilmiyorum.

İşsizliğin azlığında, üretimin düşmesinden, doların, petrol fiyatlarının uçmasından, insanların domatesi bile pazarda tane işi olarak almaya başlamasından bahseden yok.

Bunlar artık haber bile olmuyor.

Alıştık galiba.