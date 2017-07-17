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Nehir Ekşi, Türkiye Şampiyonu Oldu

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Nehir Ekşi, Türkiye Şampiyonu Oldu
Aksaray'da gerçekleştirilen, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Salihli Belediyesporlu Judocu Nehir Ekşi, Türkiye Şampiyonu...

Aksaray'da gerçekleştirilen, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Salihli Belediyesporlu Judocu Nehir Ekşi, Türkiye Şampiyonu oldu.

Antrenörler Özlem Akın Ayaz ve Namet Gülmez yönetimindeki Salihli Belediyespor Judo Takımı, Aksaray'da gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na damgasını vurdu. 70 ilden 828 sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonasında Salihli Belediyesporlu Judoculardan 32 kilogramda Nehir Ekşi Türkiye Şampiyonu olurken, 34 kilogramda Kemalcan Çavdar, 48 kilogramda Şilan Bitgin ve +63 kilogramda Duygu Dirgen üçüncü, 32 kilogramda Aysun Ağde, 52 kilogramda Tuğba Yılmaz ve 60 kilogramda Furkan Çetin beşinci, 32 kilogramda Zührenaz Sipahi ve 52 kilogramda İpek Akdeniz yedinci oldu.

Salihli Belediyespor Judo Antrenörü Özlem Akın Ayaz, Türkiye dereceleri kazanan judocuların Yunanistan'da yapılacak Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandığını söyledi.

Başarılı judocuları tebrik eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ise Antrenörler Özlem Akın Ayaz ve Namet Gülmez'e teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Nehir Ekşi, Türkiye Şampiyonu Oldu

Nehir Ekşi, Türkiye Şampiyonu Oldu

Nehir Ekşi, Türkiye Şampiyonu Oldu

Nehir Ekşi, Türkiye Şampiyonu Oldu

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