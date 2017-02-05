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Nemrut Kayak Merkezine Yoğun İlgi

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Nemrut Kayak Merkezine Yoğun İlgi
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kayak Merkezi, kayak severler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kayak Merkezi, kayak severler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Ülkenin dört bir yanından insanların uğrak yeri haline gelen Nemrut Kayak Merkezinde tüm kar sporları yapılabiliyor. Profesyonel sporcuların yanı sıra kayak yapmaya yeni başlayanlar ve çocuklar için farklı pistlere sahip olan tesise çevre il ve ilçelerden çok sayıda kayak sever akın ediyor. Özellikle hafta sonlarında yoğun ilgi gören kayak merkezi, Van Gölü manzarasıyla da adeta kendine hayran bırakıyor.

Kayak merkezinin oldukça ilgi gördüğünü belirten Nemrut Kayak Merkezi Müdürü Faruk Sinoğlu, tesiste 2 bin 500 metre telesiyej sistemi bulunduğunu ve tesisin zorluk derecelerine göre 4 piste sahip olduğunu, bu nedenle kar sporu sevenlerinin uğrak yeri haline geldiğini söyledi. Tesisin özellikle hafta sonları yoğun ilgi gördüğünü belirten Sinoğlu, şöyle konuştu:

"Burayı özellikle snowboard ve kayak severler tercih ediyor. Çünkü çok uzun bir pist ve bu sporları yapmak için elverişli imkanlar var. Bunun yanında aileler de gününü burada değerlendiriyor. Kimisi kayak yapmayı yeni öğrenirken, kimisi de kızaklarla çocuklarını kaydırıyor. Aynı zamanda burası göl manzaralı olduğu için piknik yapanlar da buraya geliyor. İzmir, İstanbul, Ankara ve Antalya ile diğer farklı batı şehirlerinden gelenler burayı çok beğendiklerini söylüyorlar."

Kayak yapmak için Nemrut'un çok ideal bir yer olduğunu söyleyen sporseverlerden Tuğba Uluçay, "Ben aslen İzmirliyim, öğretmenim. Buraya kayak yapmaya ve bu güzel günü değerlendirmek için geldik. Burada çok güzel bir ortam var. Bir yanımızda Van Gölü'nün güzel manzarası, diğer yanda Nemrut gölleri var, manzara harika. Spor severler için burada güzel imkanlar sunulmuş, eşim ve çocuğum da burada, çok eğleniyoruz. Harika bir yer burası" diye konuştu.

Ailesi ile birlikte Nemrut'a geldiklerini belirten kayak sporu severlerinden Melike Akın ise, "Hizan'dan geldik, burası çok güzel, hava da iyi. Bu güzel günü değerlendirmek istedik. Annem ve ablam ile birlikte bu güzel manzarada kayak yapmanın keyfini sürüyoruz" dedi.

Nemrut Kayak Merkezine Yoğun İlgi

Nemrut Kayak Merkezine Yoğun İlgi

Nemrut Kayak Merkezine Yoğun İlgi

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