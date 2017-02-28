"Nerede Yaşıyoruz?" Fotoğraf Sergisi Açıldı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencilerinin İstanbul'un çeşitli semtlerinden farklı yaşamların fotoğraflarını...

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencilerinin İstanbul'un çeşitli semtlerinden farklı yaşamların fotoğraflarını çekerek hazırladıkları "Nerede Yaşıyoruz?" temalı fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı "Nerede Yaşıyoruz?" isimli fotoğraf sergisinin açılışı üniversitenin fuaye alanında yapıldı. Yoğun ilgi gören açılışa, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, İletişim Fakültesi Dekanı Aysel Aziz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Öğr. Gör. Eren Aytuğ'un 3'üncü sınıf öğrencileri ile hazırladığı projede, "Yaşadığımız yer hayatımızda iz bırakır, bizden izler taşır" konusuyla yola çıkıldı. Proje kapsamında, İstanbul'un dört bir yanından farklı etnik kültürlere sahip, çeşitli gelir gruplarından insanlar ve yaşadıkları evlerin fotoğrafları çekildi. Her biri farklı hikayelere sahip olan fotoğraflar, objektiflere yansıyan en doğal halleriyle sergiye taşındı.

Açılış konuşması sırasında emeği geçen herkesi tebrik eden İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "Fotoğraf sanatı çok önemli bir içeriği taşır. Aslında fotoğrafı çektiğiniz an o fotoğraf tarihin vesikası olmaya adaydır. Hiç eskimeyen ve hep size o anı hatırlatan çok kıymetli eserlerdir. Bizim bütün farklılıklarımız zenginliğimizdir. Farklılıkları tanımak ve bu büyük ailenin zenginliğini ortaya koymak açısından da kıymetlidir. Bu yüzden bu temayı da çok anlamlı buluyorum. Emeğiniz ve ilginizle bu işe katıldığınız için hepinizi tebrik ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

"Bir serginin ortaya çıkması zor bir olay"

Üniversitenin İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysel Aziz de, "Üniversitemizdeki bütün önemli kişilerde yanımızda olduğu için gerçekten bizim için mutlu bir açılış oldu. Bu sergimiz bizim 3'üncü sınıf fotoğrafçılık dersinin sonunda ortaya çıkan bir sergi. Her yıl farklı bir tema ile bu tarz sergiler gerçekleştiriyoruz. Bir serginin ortaya çıkması zor bir olay hele bir fotoğraf sergisi ise bu daha da zor. Bu zor işi başaran başta hocaları olmak üzere bütün 3'üncü sınıf öğrencilerini tebrik ediyorum. Emeklerine ve ellerine sağlık" ifadelerini kaydetti.

"Farklı kültürleri yaşayan insanları kendi evlerinde fotoğrafladık"

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğr. Gör. Eren Aytuğ da iletişim öğrencilerinin böyle bir etkinlik içinde yer almasının onlar için çok faydalı olduğunu söyleyerek, "'İstanbul kozmopolit bir şehir" diye sürekli süregelen bir laf var. Çok farklı insanların ve etnik kimliklerden ve farklı gelir gruplarından birçok insanın yaşadığı bir şehir burası. Fakat biz bu insanları ne kadar tanıyoruz ya da öğrenci arkadaşlarımız bu insanlarla ne kadar karşılaşabiliyorlar diye düşündük. Aynı zamanda yine bu farklı kültürlere sahip olan insanlar acaba bu farklılıklarını evlerinin içine nasıl yansıtıyorlar diye düşünerek o insanları kendi doğal ortamlarında yani evlerinin içlerinde fotoğraflayalım diyerek projeyi hazırladık. 50'ye yakın fotoğraf ortaya çıktı. Bunun için 35 öğrenci çalıştı" şeklinde konuştu.

Eren Aytuğ, "Hem iletişim yeteneği noktasında öğrenciler için bir deneyim oldu hem de normal hayatlarında karşılaşamayacağı insanlarla görüşme ve onları daha yakından tanıma fırsatları oldu. Bence iletişim fakültesi okuyan öğrenciler için de çok önemli bir süreç oldu" dedi.

İlginç konusu ve sıra dışı fotoğraf çekimleriyle "Nerede Yaşıyoruz?" fotoğraf sergisi, 27 Şubat-27 Mart 2017 tarihleri arasında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi fuaye alanında fotoğrafseverlerle buluşacak.