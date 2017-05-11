Nesa, 11. Uluslararası Meb Robot Yarışmasına Katıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin kurduğu NESA takımı, Mevlana temalı 11. Uluslararası...

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin kurduğu NESA takımı, Mevlana temalı 11. Uluslararası MEB Robot Yarışmasına katıldı.

NEÜ Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği öğrencileri Abdülkadir Vural, Nuri Çerez ve Abdülrahim Çerez, NESA takımı olarak Endüstriyel Robotik Kol kategorisinde yarıştı. Yarışmayı başarılı bir şekilde tamamladıklarını söyleyen NEÜ Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Abdülkadir Vural, "Ürünümüzün elektrik, elektronik, yazılım, tasarımı bize ait. Teknik özellikler olarak, 75 santim uzunluğa ve 500 gram ağırlığı taşıma kapasitesine sahip. Saniyede 20 santim hareket kabiliyeti var. Okulumuzda montaj için yararlanabileceğimiz bütün imkanlar var ve ürünümüzün montajını okulda yaptık" dedi.

NEÜ Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hüseyin Arıkan ise hedeflerinin proje tabanlı öğrenmeyi öğrencilere öğretmek olduğunu belirterek, "Bu tür yarışmalar hedefimizi yerine getirmek için vesile oluyor. Bu tip projelere önem veriyoruz. Geçen sene elektromobil yarışmasına katılmıştık, bu sene inşallah tekrar katılacağız. Seydişehir yerleşkemizde öğrencilerimiz için projelerini yürütebilecekleri, kendi ürünlerinin parçalarını üretebilecekleri bir tasarım ve analiz laboratuvarı oluşturacağız. Bunun altyapısı tamamlanmak üzere. Bu sayede öğrencilerimizin ürünlerini daha seri üretebilmelerini sağlayacağız. Fakültemizde okuyan bir öğrenci projesiyle geldiğinde maddi ve manevi olarak destek bulamadığı olmamıştır ve bundan sonra da olmayacaktır. Elimizden gelen imkanları öğrencilerimize sağlıyoruz. Bunları Rektörümüz Prof.Dr. Muzaffer Şeker hocamız sayesinde gerçekleştiriyoruz. Öz güveni yüksek, nitelikli, kişilikli, vatanına hizmet edecek nesiller, mühendisler yetiştirmek istiyoruz ve bu uğurda çalışıyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerin ürettiği 5 Eksenli Endüstriyel Robotik Kol, uç tarafta bulunan bir kıskaç sayesinde nesneleri bir yerden alıp başka bir yere uzaktan kumanda kontrolünde yerleştirilebiliyor.