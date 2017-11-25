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Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarından ‘Öğretmenler Günü’ne Özel Balo

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Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarından ‘Öğretmenler Günü’ne Özel Balo
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Kurucu Başkanı Nesibe Aydın, öğretmenlere daha kaliteli eğitim verilmesi gerektiğini belirterek, "Bugün öğretmenlik fakültelerinin...

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Kurucu Başkanı Nesibe Aydın, öğretmenlere daha kaliteli eğitim verilmesi gerektiğini belirterek, "Bugün öğretmenlik fakültelerinin puanları yükseltmeli ama gerçekten öğretmen olmayı hak eden kişilerin de hakkı verilmeli" dedi.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla eğitimcilerine özel balo tertipledi. Grand Ankara Otel'de gerçekleştirilen baloya, Kurucu Başkan Nesibe Aydın, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı. Programda davetlilere orkestra eşliğinde müzik ziyafeti sunuldu. Keyifli bir gece geçiren öğretmenler, sahnede dans ederek balonun tadını çıkardı. Aydın, kurumun 15 yılını dolduran emektar öğretmenlerine plaket takdim ederek onurlandırdı.

Günün önemine binaen açıklamalarda bulunan Nesibe Aydın, her sene Öğretmenler Günü'nü kutlamak için bir araya geldiklerini belirterek, "Bizim için bugünün bir diğer özel anlamı Yıldızlar Lisemizin yani 1998 yılında kurulan dershanemizin 20. yılını kutluyoruz. Gölbaşı Kampüsümüzün de 10. yılını kutluyoruz. İnşallah nice 10 senelere diyorum" şeklinde konuştu.

"Devlet okulları ve özel okullarda çalışan tüm öğretmenlerin gününü kutluyorum"

Öğretmenler günü sadece bir günle sınırlı olmaması gerektiğini, öğretmenleri her gün düşünmek gerektiğini ifade eden Aydın, devlet okullarında ve özel okular da çalışan tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Geleceğimizin teminatı çocukları öğretmenlere emanet ettiğimizi aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimizin kıymetini bilmeli, ancak onların daha kaliteli ve çocuklarımıza daha faydalı olabilmesi için öğretmenlerimizin de eğitimlerini çok iyi vermeliyiz. Bugün öğretmenlik fakültelerinin puanları yükseltmeli ama gerçekten öğretmen olmayı hak eden kişilerin de hakkı verilmeli."

Program akşam yemeğinin ardından son buldu.

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