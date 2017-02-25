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Nesine.com Eskişehir Basket Final Karşılaşmasında

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Nesine.com Eskişehir Basket Final Karşılaşmasında
Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası'nda finale yükselen Nesine.Com Eskişehir Basket, kupanın sahibi olabilmek için yarın İstanbulspor Beylikdüzü ile...

Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası'nda finale yükselen Nesine.Com Eskişehir Basket, kupanın sahibi olabilmek için yarın İstanbulspor Beylikdüzü ile karşı karşıya gelecek.

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen TBL Federasyon Kupası yarı finalinde Sakarya Büyükşehir Basket'i yenerek finale kalan Eskişehir temsilcisi, yarın saat 16.00'da kupayı kaldırmak için sahaya çıkacak. Mersin Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak zorlu karşılaşma internet üzerinden yayın yapan TBF TV'den canlı yayınlanacak.

Koç Greenberg öğrencilerini uyardı

Çeyrek final ve yarı final karşılaşmalarını oldukça güzel bir oyunla kazanan Nesine.com Eskişehir Basket'te moraller yerinde. Deneyimli Koç Brad Greenberg oyuncularına final maçında basit hatalar yaptıkları takdirde kupanın sıkıntıya gireceğini anlattı. Amerikalı Koç, İstanbul Beylikdüzü takımına karşı parkede en iyi şekilde mücadele etmelerini vurgulayarak final maçını kazanmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.

Finalde 2 önemli eksik

Kırmızı-siyahlı takımda forma terleten Evren Büker ve Özgün Önver final müsabakasında sahaya çıkamayacak. Nesine.Com Eskişehir Basket'e büyük katkı sağlayan Evren Büker, yarı finalde oynanan Sakarya BŞB maçında sakatlanarak sedyeyle parkeden ayrılmıştı. Büker, İstanbul Beylikdüzü'ne karşı görev yapamayacak. Öte yandan Dev Adamlar'ın kaptanı Özgün Önver ise uzun süredir belindeki sakatlık nedeniyle forma giyemiyor. Deneyimli kaptan final maçında arkadaşlarını kenardan motive edecek.

"Kupayı Eskişehir'e getireceğiz"

Nesine.com Eskişehir Basket'in Takım Menajeri Gürol Karamahmut yaptığı açıklamada hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı. Menajer Karamahmut, "Oynadığımız güzel oyunlarla takımımız finale kadar yükseldi. Bizim takımımıza inancımız tam. Final müsabakasında İstanbul Beylikdüzü'nü devirerek Federasyon Kupası'nı Eskişehir'e getireceğiz" ifadelerini kullandı.

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