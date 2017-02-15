Nesine.com Eskişehir Basket Oyuncuları Panele Katıldı

Nesine.com Eskişehir Basket Genel Menajeri Gürol Karamahmut ile basketbolcular Cihan Mumcuoğulları, Efekan Coşar ve Sean Marshall, Salih Zeki Anadolu Lisesi'nde...

Nesine.com Eskişehir Basket Genel Menajeri Gürol Karamahmut ile basketbolcular Cihan Mumcuoğulları, Efekan Coşar ve Sean Marshall, Salih Zeki Anadolu Lisesi'nde katıldıkları panelde öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Nesine.Com Eskişehir Basket takımı oyuncuları ve yöneticileri, hafta içlerinde maçların olmadığı günlerde kentteki okullarda panellere katılmaya devam ediyor. Şehirle günden güne daha da bütünleşen siyah-kırmızılı ekip son olarak Salih Zeki Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelirken renkli görüntülere imza attı. Panelde ilk olarak söz alan Genel Menajer Gürol Karamahmut salona gelen öğrencilere ilgileri için teşekkür ederken, takımın bu sezon şampiyonluk için elinden geleni yapacağını belirtti.

Marshall'ın ilk smacı 12 yaşında

Karamahmut'un ardından öğrenciler siyah-kırmızılı basketbolculara sorular sordu. Bir öğrenci Sean Marshall'a ilk smacını kaç yaşında attığını sorarken Marshall'da 12 yaşında attığını belirtti. Bir başka öğrenci ise Amerikalı basketbolcuya bu sezonki hedeflerini sordu. Marshall, "Sezon başından bu yana çok çalışıyoruz. Güçlü ve kaliteli bir ekibiz. Taraftarımız da destek veriyor. Sezon sonunda şampiyonluğu bu şehre armağan etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Hedeflerimden bir an olsun sapmadım"

Salih Zeki Anadolu Lisesi'ndeki bir başka öğrenci ise Efekan Coşar'a "Karşınıza çıkan güçlükleri nasıl yendiniz?" sorusunu yöneltirken oyuncu da, "Kariyerimde iki büyük sakatlık geçirdim. Kendimi çok kötü hissettiğim anlar oldu. Bu anlarda yanımda ailem vardı. Bana büyük destek verdiler. Bu sayede ayakta kaldım. Hedeflerimden bir an olsun sapmadım. Sonunda sakatlığı yenip tekrar eski formuna kavuştum" dedi.

Forma çekilişi yapıldı

Nesine.com Eskişehir Basket'in Salih Zeki Anadolu Lisesi'nde katıldığı panelde 5 şanslı öğrenci yapılan çekiliş sonrası Siyah-Kırmızılı ekibin imzalı formasını aldı. Kura kutusunda ismi çıkan öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Forma çekilişinin ardından öğrencilerle Siyah-Kırmızılı basketbolcular arasında 3'lük yarışması düzenlendi. Oldukça neşeli geçen 3'lük yarışmasında salondaki tribünleri dolduran öğrenciler keyifli dakikalar geçirdi. Panel sonrasında oyuncular öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.