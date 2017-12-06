Nesli Tükenmekte Olan Vaşak Mahsur Kaldığı Ağaçtan Kurtarıldı

Çankırı'da ağaçta mahsur kalan nesli tükenmekte olan vaşak, Çankırı Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Çankırı Şube Müdürlüğü ekiplerinin...

Çankırı'da ağaçta mahsur kalan nesli tükenmekte olan vaşak, Çankırı Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Çankırı Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile kurtarıldı.

Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, fabrika işçilerinin haber vermesi üzerine, Korgun Organize Sanayi Bölgesindeki boş arazideki ağaçların birine çıkarak mahsur kalan vaşak için kurtarma çalışması başlattı. Dünyada nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan vaşağın kurtarılması için belediye veteriner hekimi, tam teşekküllü hayvan ambulansı ve kurtarma ekibini bölgeye acilen gönderdiklerini belirten Başkan Dinç, uzunca bir süre ağaçtan inemeyen Vaşak'ın anestezik madde kullanımına gerek kalmadan kurtarıldığını bildirdi.

Belediyenin veteriner hekimi tarafından sağlık kontrolü yapılan vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çankırı Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.