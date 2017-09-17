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Neslihan Tunç Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Neslihan Tunç Son Yolculuğuna Uğurlandı
CNN Türk Haber merkezinde görev yapan Hakan Tunç'un eşi Neslihan Tunç bir süreden beri tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.

CNN Türk Haber merkezinde görev yapan Hakan Tunç'un eşi Neslihan Tunç bir süreden beri tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek hayata gözlerini yumdu. Tunç bugün Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Akköy'de toprağa verildi.

Bir süreden beri yakalandığı hastalıktan kurtulmak için tedavi gören Neslihan Tunç geçtiğimiz gün hayata gözlerini yumdu. CNN Türk Haber merkezinde görev yapan Hakan Tunç'un eşi ve bir kız annesi olan Neslihan Tunç memleketi olan Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Akköy'de son yolculuğuna uğurlandı. Taziyeleri kabul eden Hakan Tunç ayakta güçlükle durdu. Sık sık eşinin tabutuna dokunan ve gözyaşlarını tutamayan Hakan Tunç'u yakınları teselli etti. Akköy Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanan Neslihan Tunç sevdiklerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

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