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Netanyahu Macaristan’da

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Netanyahu Macaristan’da
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte'de Macar mevkidaşı Viktor Orban ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte'de Macar mevkidaşı Viktor Orban ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte'de Macar mevkidaşı Viktor Orban ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve ekonomik işbirliği üzerinde duruldu. Netanyahu, "Başbakana uluslararası forumlarda İsrail'in yanında durdukları için teşekkür etmek istiyorum. Bunu tekrar ve tekrar yaptınız. Bu duruşunuzu sadece İsrail'in yanında olduğunuz için değil, aynı zamanda doğrunun da yanında olduğunuz için değerli buluyoruz" dedi.

Bir İsrail başbakanı, 30 yıl aradan sonra Macaristan'a ilk kez resmi ziyarette bulundu.

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