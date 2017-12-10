Netanyahu’dan Avrupa’ya: “İkiyüzlülük”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını kınayan Avrupa Birliği ülkelerine seslenerek, "Bu ikiyüzlülüğü kabul...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını kınayan Avrupa Birliği ülkelerine seslenerek, "Bu ikiyüzlülüğü kabul etmeyeceğim" dedi.

ABD'nin Kudüs kararı dünya genelinde tepki ile karşılanırken, liderlerin açıklamaları devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Paris ve Brüksel ziyaretleri için ülkesinden ayrılmadan önce yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu. Avrupa'yı ikiyüzlülükle suçlayan Netanyahu, "Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşeceğim. Ardından da Avrupalı Dışişleri Bakanları ile önemli bir toplantı gerçekleştireceğim" ifadelerini kullandı.

Bir İsrail başbakanının 22 yıldır ilk kez böylesine önemli bir toplantı gerçekleştireceğini vurgulayan Netanyahu, "Avrupa'ya saygı duymama rağmen bu çifte standardı kabul etmeyeceğim. Avrupa'nın Trump'ın tarihi Kudüs kararını kınadığını duydum. Ancak İsrail'e karşı roketli saldırıları kınadıklarına dair bir açıklama duymadım" dedi.

Netanyahu, "Bu ikiyüzlülüğü kabul etmeyeceğim. İsrail hakkındaki gerçekleri korkmadan muhataplarıma sunacağım" diye konuştu.

Fransa ve Avrupa Birliği, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı çıkıyor.