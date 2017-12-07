Neü’de “Müslüman Olmayanlara İslam’ı Ve Türkiye’yi Nasıl Anlatabiliriz?” Konferansı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kemal Argon, "Müslüman olmayanlara İslam'ı ve Türkiye'yi nasıl anlatabiliriz?" konulu...

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kemal Argon, "Müslüman olmayanlara İslam'ı ve Türkiye'yi nasıl anlatabiliriz?" konulu konferans verdi.

Belde-i Muhayyere Topluluğunun, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Erol Güngör Konferans Salonunda düzenlediği programa öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerine verdiği tavsiyeleri salondakilerle paylaşarak söze başlayan Yrd. Doç. Dr. Kemal Argon, "Ülkenizi ve halkınızı temsil edebilmek için kendinizi entelektüel ve kültürel anlamda hazırlamak zorundasınız. Bu yabancı dili de bilmenizi içeriyor. Belli bir siyasi veya dini ideolojiyi benimsemeniz ve günümüz Türklerinin karşı karşıya olduğu ülke ve toplumları yüzeysel bir şekilde tanımanız yeterli değil. Doğu ve Batı ile her kültürün sahip olduğu, her ülke ve kültürde bulunan iyi ve kötü ile temas kurabilmek için size gereken entelektüel birikimi kazandıracak modern bir üniversite eğitimi almak için elinizden geleni yapmanız gerekiyor" dedi.

İslam'ı ve Türkiye'yi anlatmakta temsilin çok önemli olduğunu ifade eden Argon, "Temsil problemlerine karşı şunları yapabiliriz; İslami ülkeler ve İslam hakkında daha geniş ve derin bilgilere sahip olmalıyız. Sadece bir ideolojiye bağlı kalmamalıyız. Bu anlamda yabancı dil öğrenmek çok önemli bir husus. Bu Amerikanlaşma demek değil. Sadece daha geniş bir dünyaya ulaşmak için yabancı diller önemli. Diğer bir nokta eleştirel düşünceyi geliştirmek. Bir ideolojinin yorumları doğru mu değil mi, günümüze uyumlu mu değil mi? Bu konuları değerlendirmek için eleştirel düşünceyi geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü modern dünyada birden fazla ideolojiyle karşılaşmaktayız. Eleştirel düşünceyi sadece İslami hareketler için değerlendirmiyorum. Bazen Amerikan feminist ideolojileriyle de karşılaşabiliriz ve bu durumda da eleştirel düşünce çok önemli bir alet durumuna gelecek" şeklinde görüş belirtti. Yrd. Doç. Dr. Argon, akademik olarak İslam'ın temsilinin nasıl olabileceği konusunda da görüşlerini ifade etti.