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Neü’de Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesinin Mezuniyet Heyecanı

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Neü’de Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesinin Mezuniyet Heyecanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler kep attı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler kep attı.

Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenen törene, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek ve Prof. Dr. Önder Kutlu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Buluş, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Buluş yaptığı açılış konuşmasında fakültenin kuruluşunda emeği geçen, akademik ve fiziki koşulların geliştirilmesinde desteğini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker'e teşekkür etti. 15 Temmuz hain darbe girişimine değinen Buluş, bu girişimin önemli mesajlarından birinin de gençlerin bu girişim karşısında sergiledikleri tavır olduğunu söyleyerek, "Sizlerle, yetişen yeni nesil ile iftihar ettik. Gençlerimizin koyduğu bu irade bizlere yarınlar için büyük umutlar verdi" dedi. Dekan Buluş, yakın zamanda yapılan Referandum ve yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin gençler açısından sağladığı getirilere dikkat çekti. Yeni sistemde gençlerin ülke yönetimindeki ağırlığının artacağını ifade eden Buluş, ülkesinin, dünyanın ve yaşadığı bölgenin sorunlarına ilgi duyan ve çözüm önerilerine kafa yoran gençlerin siyasal karar alma ve yönetim mekanizmalarında daha fazla yer alacağını söyledi. Mezun olan gençlere almış oldukları eğitim dışında yabancı dil ve sosyal iletişim becerileri konusunda da kendilerini geliştirmelerini ve farklılık kazanmalarını tavsiye etti. Bu yıl yaklaşık 800 öğrenciyi mezun ettiklerini ifade eden Buluş, "Fakülte olarak öğrencilerimize akademik bilgi aktarımı dışında çeşitli sosyal kültürel faaliyetler düzenleyerek bu etkinliklere katılmalarını sağladık. Farklı alanlarda bilgi edinmelerine katkı sağladık. Gençlerimizin Necmettin Erbakan Üniversitesi mezunu olarak üniversitemizi bundan sonraki hizmetlerinde en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor, diplomalarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, öğrenci velilerine "hoşgeldiniz" diyerek Hz. Pir'in himmetinde, Türklerin sükunet bulduğu ilk başkent olan huzurun merkezi Konya'da kendileriyle mezuniyet töreninde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti. Hayat boyu öğrenmenin, kendini yetiştirmenin ve bu imtihan dünyasında istikamet üzerine olabilmenin önemini vurgulayan Şeker, "Hak ile batıl mücadelesi her bireyde her toplumda her kıtada her daim devam etmektedir. Önemli olan Hz. Mevlana'nın da belirttiği üzere "Bulanmadan donmadan akmak ne hoş" düsturuyla hareket edebilmektir. Biz gençlerimizi emanet olarak kabul ettik ve herbirini geleceğe güvenle bakacak şekilde donatarak yetiştirmeye gayret ettik. Bizi biz yapan diğer toplumlardan ayıran aile bağlarımızla birlikte siz ailelerimizin desteği ile beraber çabaladık" diye konuştu.

Rektör Şeker, dünyada yoğun bir rekabet ortamı olduğunu ve bu rekabetin her zaman rekabet kurallarına uygun olmadığını, hatta çok da insani olmadığını belirterek, "İnsanı önceleyen eşref-i mahlukata saygı duyarak üretmek, hizmet etmek ve bunu yaparken de eğitim ve yaşam hakkını önde tutarak hareket etmenin bilinci içerisinde olmalıyız. Gençlerimize yerel olmalarını milli olmalarını ama dünyayı da çok iyi tanıyarak dünyaya hizmet üretecek şekilde kendilerini geliştirme noktasında bilgi aktardığımızı belirtmek isterim. Emeği geçen hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gençlerimizden çok önemli görevler hizmetler bekliyoruz. "Vakitler hayrola, hayrlar feth ola şerler def ola" duasıyla hocalarımıza, siz değerli ailelerimize ve çalışarak bu mezuniyeti hakeden gençlerimize saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Törende fakülte birincisi İşletme Bölümü öğrencisi Fatma Can da öğrenciler adına bir konuşma yaptı. Diplomaların takdim edilmesinin ardından öğrenciler keplerini fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.

Neü’de Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesinin Mezuniyet Heyecanı

Neü’de Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesinin Mezuniyet Heyecanı

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