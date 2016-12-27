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Neü’lü Gençler Miniklerin Hayallerini Gerçekleştirdiler

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Neü’lü Gençler Miniklerin Hayallerini Gerçekleştirdiler
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Topluma Hizmet dersi kapsamında gerçekleştirilen, Konya Barosu Çocuk...

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Topluma Hizmet dersi kapsamında gerçekleştirilen, Konya Barosu Çocuk Hakları Komisyonu ve hayırsever vatandaşlar tarafından desteklenen "Hayaller Gerçek, Gerçekler Gelecek Olsun" sloganıyla yürütülen Dilek Ağacı Projesinin hediye dağıtım programı Meram Ali Yaman İlkokulu'nda yapıldı.

Programda konuşan Meram Ali Yaman İlkokulu Müdürü İsmail Dinç, ülkemizde yaşanan sıkıntılı günleri hatırlatıp bu günlerde bir ve beraber olmamız gerektiğine vurgu yaptı. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencilerine teşekkür eden İsmail Dinç, okullarındaki öğrencilerin yüzünün gülüyor olmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

NEÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Doç. Dr. Nurten Sargın da, "Lütfen hayal edin, hayalleriniz hiç bitmesin. O hayaller bir gün mutlaka gerçek olacaktır. Unutmayın insan hayal ettiği müddetçe yaşar" ifadelerini kullandı.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık ise, projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Üniversitelerin en önemli görevlerinden birinin toplumla bütünleşmek olduğunu kaydeden Kırbıyık, paydaşların ve öğrencilerin vesilesiyle bunu gerçekleştirdiklerini bu anlamda projenin çok önemli olduğunu hatırlattı.

Konya Barosu Başkanı Av. Mustafa Aladağ da, yaptığı konuşmada çocukların geleceğimiz olduğunu ve onların hayallerinin gerçekleşmesinin önemli olduğunu kaydetti. "Hayallere ortak olabilirsek ne mutlu bizlere" diyen Aladağ, projede emeği geçen her bir kişiye teşekkür etti.

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek de, bu projenin çok farklı olduğunu ve bu tarz çalışmaları çok önemsediklerini kaydetti. Miniklerin ileride vatana millete hayırlı evlatlar olacaklarını umduğunu belirten Yüksek, projeyi hayata geçiren öğrenciden öğretmene, yaşlıdan gence herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

NEÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü son sınıf öğrencilerinden Koray Karapınar, bu projeyle kendi hayallerinin de gerçek olduğunun altını çizdi. Miniklere proje kapsamında çeşitli hediyeler alındığını ve bu konuda kendilerine çok sayıda yardım ulaştığını belirten NEÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü son sınıf öğrencilerinden Büşra Gülpınar, "Biz 10 hafta boyunca gerek okullarda pasta börek satarak, gerek farklı etkinliklerle vatandaşlara bunu duyurarak projemizi genişlettik. Çocuklarımızın isteklerini onlara hediye ediyor olabilmek bizim için çok değerli. Projenin herkese örnek olmasını temenni ediyorum" dedi. Sümeyye Uslu ve Refik Parmak da, projeye dahil oldukları için memnun olduklarını söyleyip katkı sunanlara teşekkür ettiler.

Çocuklara hediyelerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle program sona erdi.

Neü’lü Gençler Miniklerin Hayallerini Gerçekleştirdiler

Neü’lü Gençler Miniklerin Hayallerini Gerçekleştirdiler

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