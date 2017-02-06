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Nevşehir 1.amatör Lig 10.hafta Maçları Tamamlandı

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Nevşehir 1.amatör Lig 10.hafta Maçları Tamamlandı
Nevşehir 1.amatör lig A ve B grubunda 10.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

Nevşehir 1.amatör lig A ve B grubunda 10.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

Nevşehir 1.amatör ligde 10.hafta maçları hafta sonunda oynanan 6 müsabaka ile tamamlandı. 10.hafta maçlarında futbolseverler 25 gol izlerken haftanın en gollü maçı Çat Gençliksporun Göresporu 7-4 mağlup ettiği maçta yaşandı. 1.amatör lig 10.hafta maçlarında Çat Gençlikspor:7 Görespor:4, K.Göremespor:1 Kaymaklı Belediyespor:0, Gülşehir Belediyespor:2 Acıgölspor:2, Telekomspor:0 Avanosspor:2, Suvermez Kalespor:0 NEÜ Gençlikspor:3, Derinkuyugücü:4 Ürgüpspor:0 sonuçları elde edilirken A Grubunda Çat Gençlikspor, B Grubunda ise Kapadokya Göremespor liderliklerini sürdürdü.

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