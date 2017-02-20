Nevşehir 1. Amatör Ligde 12. Hafta Maçları Tamamlandı

Nevşehir 1. amatör ligde 12. hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.
1. Amatör Ligde 12. hafta müsabakaları hafta sonunda oynanırken futbol severler 32 gol izleme imkanı bulurken oynanan maçlarda üç deplasman takımı galip geldi. 1. Amatör Lig 12.hafta müsabakaları sonrasında K.Göremespor:1 Suvermezkale:2, Telekomspor:4 Acıgölspor:5, Çat Gençlikspor:5 Gülşehir Belediyespor:0, Kapadokya Nevşehirspor:5 Kaymaklı Belediyespor:2, Derinkuyugücü:1 NEHÜ:6 sonuçları alındı.
Bu sonuçların ardından A grubunda Çat Gençlikspor, B grubunda ise Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Gençlikspor Kulübü liderliğini sürdürdü.
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