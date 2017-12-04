  • BIST 103.598
  • Altın 160,982
  • Dolar 3,9326
  • Euro 4,6553
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 15 °C

Nevşehir 1.amatör Lig’de 7. Hafta Maçları Tamamlandı

» »
Nevşehir 1.amatör Lig’de 7. Hafta Maçları Tamamlandı
Nevşehir 1. Amatör Lig'de 7.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

Nevşehir 1. Amatör Lig'de 7.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

1. Amatör Lig'de hafta sonunda oynanan 7. hafta maçlar sonrasında haftanın en farklı skorunu Kavak Gençlikspor'u 12-2 mağlup eden Çat Gençlikspor elde etti. 7. hafta sonrasında oynanan maçlar sonrasında, Göreme: 2 Suvermez Kalespor:1, Nevşehir 1969: 5, Ortahisar Belediyespor: 2, Telekomspor: 5 Maksanspor:1, Göre:3 Eğitim Gençlikspor:2, Çat Gençlikspor: 12 Kavak Gençlikspor:2, Kapadokya Avanosspor:3 Derinkuyugücü:2, Acıgölspor:3 Ürgüpspor:1 sonuçları alındı.

Bu sonuçların ardından A grubunda Suvermez Kalespor liderliği Kapadokya Göremespor'a devrederken B grubunda ise Derinkuyugücü liderliği Acıgölspor'a kaptırdı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli Tenisçiler Öğrencilerle Buluştu04 Aralık 2017 Pazartesi 09:03
  • Bb. Erzrumspor, Manisaspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı04 Aralık 2017 Pazartesi 08:53
  • Erzincan’da Okul Sporlarında Kros Heyecanı04 Aralık 2017 Pazartesi 08:13
  • Ege Masterler Ligi,04 Aralık 2017 Pazartesi 07:23
  • Ülküspor Deplasmanda Berabere Kaldı04 Aralık 2017 Pazartesi 07:23
  • Josef De Souza: “Adım Adım Önümüze Bakıyoruz”03 Aralık 2017 Pazar 21:58
  • Aykut Kocaman: “Takımın Genel İştahı Beni Çok Memnun Etti”03 Aralık 2017 Pazar 21:48
  • Kemal Özdeş: “Fenerbahçe, Forvetsiz Daha İyiydi”03 Aralık 2017 Pazar 21:08
  • Süper Lig: Fenerbahçe: 4 - Kasımpaşa: 2 (Maç Sonucu)03 Aralık 2017 Pazar 20:38
  • Giuliano, Kasımpaşa’yı Da Boş Geçmedi03 Aralık 2017 Pazar 20:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti