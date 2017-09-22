Nevşehir Askf’den Vali Aktaş’a Ziyaret

Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı ve ASKF Kurulu Üyeleri Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı ve ASKF Kurulu Üyeleri Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mustafa Avcı, ASKF Yönetim kurulu üyeleri, TFF Futbol İl Temsilcisi Tolga Karaca, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti. ASKF Başkanı Mustafa Avcı, 2017-2018 futbol sezonu hakkında Vali Aktaş'a bilgiler verirken spora verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretlerinden dolayı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yöneticilerine teşekkür eden Vali İlhami Aktaş, amatör futbol takımlarının en iyi yere gelmesi konusunda gerekli gayreti sarf edeceklerini söyledi.