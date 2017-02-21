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Nevşehir İki Şampiyonaya Ev Sahipliği Yapacak

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Nevşehir İki Şampiyonaya Ev Sahipliği Yapacak
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Şubat ayı içerisinde Nevşehir'de iki farklı Türkiye şampiyonasına ev sahipliği...

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Şubat ayı içerisinde Nevşehir'de iki farklı Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapılacağı açıklandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 25-26 Şubat tarihlerinde Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda minikler masa tenisi Türkiye Şampiyonası yapılacak. Şampiyonaya 81 ilden 150 sporcunun katılımı bekleniyor.

Aynı tarihler içerisinde de Avanos Atatürk Spor Salonunda da 15 ilin ve yaklaşık 265 sporcunun katılımı ile ANALİG Judo Yarı Final Şampiyonası yapılacak. Avanos Atatürk Spor Salonunda düzenlenecek olan yarı final maçlarına, Konya, Ankara, Kırıkkale, Aksaray, Sivas, Antalya, Karaman, Burdur, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Kayseri, Kırşehir illeri katılacak.

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