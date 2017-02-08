Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı’ndan 9 Asker İhraç Edildi

Olağanüstü hal kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname sonrasında Nevşehir İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda görevli 9 asker ihraç edildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan 686 sayılı KHK sonrasında Nevşehir İl Jandarma Alay Komutanlığında görevli Üsteğmen Cemal İ., Astsubay Kıdemli Başçavuş Nihat Ç., Astsubay Üstçavuş Selim D., Astsubay Çavuş Nuh K., Astsubay Çavuş Murat Ç., astsubay Kıdemli Çavuş Yunus I., Astsubay Çavuş İbrahim A., Uzman Çavuş Nuri Y. ve Uzman Çavuş Erkan T. meslekten ihraç edildi.
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