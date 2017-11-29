Nevşehir Merkezli 13 İlde Fetö’den 17 Asker Gözaltına Alındı

Nevşehir merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonunda 17 asker gözaltına alındı.

Nevşehir merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonunda 17 asker gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Nevşehir merkezli, İzmir, Çanakkale, Ankara, Adana, Samsun, Ağrı, Tokat, Kayseri, Şırnak, Şanlıurfa, Kastamonu, Aksaray illerinde düzenlenen FETÖ operasyonunda haklarında yakalama kararı çıkartılan 19 askerden 17'si gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonlar sonrasında U.E, M.K, R.Y, T.D, K.D, Ç.T, H.Y, E.Ş, A.Ç, F.E, H.T, S.S, A.C, T.A, C.D, O.A, T.U, 17 asker gözaltına alınırken iki kişiyi ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.