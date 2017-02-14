Nevşehir Ülkü Ocakları Uyuşturucu İle Mücadele Ediyor

Nevşehir Ülkü Ocakları başkanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele konusunda vatandaşlara broşür dağıtıldı.

Nevşehir Ülkü Ocakları başkanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele konusunda vatandaşlara broşür dağıtıldı.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığı ortaöğretim masası tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında şehir merkezinde stant açılarak vatandaşlara broşür dağıtıldı. Ülkü Ocakları ortaöğretim başkanı İbrahim Akkoç konuyla ilgili açıklamasında, -"Uyuşturucu ve uyuşturucu tüccarları ile çok sert ve çetin bir mücadele başlatmış bulunmaktayız. Bu mücadele için başta ülkü ocakları Nevşehir Ülkü Ocakları İl Başkanım Cihat Burak Korkmaz'a ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Ben Ortaöğretim masa başkanı İbrahim Akkoç ve yönetimim olarak bu uyuşturucu illeti için elimizden geleni ardına koymayacağız. Türk gençliğini zihnen ve bedenen her türlü zararlı alışkanlıklardan koruyacağız. Kardeşlerimiz şunu unutmasın ki zehir tacirlerinin hedefi Türk gençliğidir. Ülkü ocaklarının kapısı her gence açıktır. Ocağa gelen genç madde bağımlısı olmaz, arsız olmaz, vatan haini olmaz. Fatih olur yavuz olur, Atatürk olur, başbuğ olur." dedi.