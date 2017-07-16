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Nevşehir’de 15 Temmuz 2016 Salalar İle Hatırlatıldı

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Nevşehir’de 15 Temmuz 2016 Salalar İle Hatırlatıldı
Nevşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında saat 00.13'te salalar ile 15 Temmuz 2016 tarihi yeniden hatırlatıldı.

Nevşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında saat 00.13'te salalar ile 15 Temmuz 2016 tarihi yeniden hatırlatıldı.

Diriliş Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına binlerce vatandaş katıldı. Programda saatler 00.13'ü gösterdiğinde il genelinde okunan salalar ile birlikte Diriliş Meydanı'nda da sala verildi. Programa Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma Komutanı Ziyaddin Cavlak ve daire müdürleri katıldı.

Nevşehir’de 15 Temmuz 2016 Salalar İle Hatırlatıldı

Nevşehir’de 15 Temmuz 2016 Salalar İle Hatırlatıldı

Nevşehir’de 15 Temmuz 2016 Salalar İle Hatırlatıldı

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