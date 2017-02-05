Nevşehir’de 2 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında 2 kilogram esrar ele...

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında 2 kilogram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yapılan çalışmalar sonrasında 50 ER 782 plakalı bir araçta yapılan aramada araç içerisinden 2 kilogram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü Duran Ş.polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.