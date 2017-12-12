Nevşehir’de 2017 Yılı Böyle Geçti

Nevşehir'de geride bırakılmaya hazırlanılan 2017 yılında siyasetten spora, asayişten ekonomiye birçok önemli olay yaşandı.

Nevşehir'de geride bırakılmaya hazırlanılan 2017 yılında siyasetten spora, asayişten ekonomiye birçok önemli olay yaşandı.

Nevşehir'de geride bırakılmaya hazırlanılan 2017 yılında siyasetten spora, asayişten ekonomiye birçok önemli olay yaşandı.

İşte yıl içerisinde Nevşehir'de yaşananlardan bazıları:

-Ocak

10 Ocak- Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında bütün illerde 02 Ocak 2017 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanan ve 2017 Ocak ayında dağıtımı yapılacak olan yeni T.C. Kimlik Kartı için müracaatta bulundu.

10 Ocak- Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporlarına göre dün gece en soğuk ilçe eksi 27,4 derece ile Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi oldu.

12 Ocak- Nevşehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

16 Ocak- Nevşehir'de geçirdiği kalp krizi sonucu kalbi duran 39 yaşındaki adam, 15 dakika sonra hayata döndürüldü.

18 Ocak- Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "ByLock" kullandığı tespit edilerek adliyeye sevk edilen 20 polis tutuklandı.

20 Ocak- Diyarbakır'da şehit düşen çevik kuvvet polisi Furkan Demir, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

20 Ocak- Nevşehir'de ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 55 bin 636 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

23 Ocak- 682, 683, 684 ve 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) yürürlüğe girmesiyle Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesi kaymakamı Erdal Çetinbaş, meslekten ihraç edildi.

24 Ocak- Nevşehir Belediyesi'nde taşeron temizlik işçileri, 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

-Şubat

1 Şubat- Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) soruşturması kapsamında biri havacı astsubayların mahrem imamı olmak üzere 2 kişi tutuklandı.

2 Şubat- Nevşehir'de çiftçilikle uğraşan 35 yaşındaki Mehmet Açıkgöz, eksi 25 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında hayvanlarına kıyafet giydirdi.

7 Şubat- Nevşehir İl Jandarma Komutanlığınca Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı Mikail köyünde kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı.

8 Şubat- Olağanüstü hal kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname sonrasında Nevşehir İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda görevli 9 asker ihraç edildi.

10 Şubat- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu İpek Çiğdem Antalya Belek'te düzenlenen Taekwondo Avrupa Şampiyonasında ikinci oldu.

13 Şubat- Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Strazburg eğitim ateşi Sefa Bardakçı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

18 Şubat- Kapadokya'da sıcak hava balonun sert iniş yapması sonrası bir turist hayatını kaybetti.

28 Şubat- Nevşehir Ziraat Odası yönetim kurulu başkanlığını iki yıldır sürdüren Hüseyin Altınışık başkanlığı Salih Çelikbaş'a devretti.

-Mart

2 Mart- TÜİK TR71 Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir'de 2016 yılından yaşanan evlilik ve boşanma sayıları açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Nevşehir'de 2016 yılında 2 bin 188 çift evlenirken, 477 çift ise boşandı.

4 Mart- Başbakan Binali Yıldırım, Nevşehir mitingi sonrasında bir ayakkabıcı da ayakkabısını boyattı. Ayakkabı boyacısının, "Önce bir fırça çekeyim Başbakanım" demesi üzerine Başbakan Binali Yıldırım'ın, "Ayakkabıya çek fırçayı. Bak görüyor musun? Vatandaş fırçada çekiyor. Her şeyi yapar" demesi çevredekileri güldürdü.

8 Mart- Nevşehir'de yaşayan 2 çocuk annesi 39 yaşındaki Sema Tosun iki yıl önce evinde başladığı nikah şekerleri işini son bir yıl içerisinde kendine ait bir iş yeri açarak devam ettiriyor. Yapmış olduğu nikah şekerleri ve gelin çiçekleri ile 2 çocuğunu okuttuğunu söyleyen Tosun, aynı zamanda evinin geçimini de bu şekilde yaptığı ifade etti.

11 Mart- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mazhar Bağlı atandı.

11 Mart- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, partisinin Nevşehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Mart ayı il danışma toplantısına katıldı.

14 Mart- Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya'da bu sabah havalanan balonlar, aniden rüzgarlı hava sebebiyle sert iniş yapmak zorunda kaldı.

8 firmaya ait olduğu öğrenilen balonların sert iniş yapması sonrasında 49 turist yaralanırken, yaralılara ilk müdahaleleri olay yerine giden sağlık ekipleri yaptı.

15 Mart- Mardin'de 4.kattaki evinin balkonundan düşerek şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Özçelik'in baba ocağı Nevşehir'e ateş düştü.

15 Mart- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mazhar Bağlı, görevine başladı.

16 Mart- Mardin 70. Mekanizma Piyade Tugay Komutanlığı Selen Kışlası'nda evinin balkonunda düşerek şehit düşen Uzman Onbaşı Abdullah Özçelik Nevşehir'de düzenlenen iki ayrı cenaze namazı sonrasında son yolcuğuna uğurlandı.

23 Mart- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Nevşehir ziyareti kapsamında Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde sivil toplum kuruluşları ve iş adamları ile bir araya geldi.

25 Mart- Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Nevşehir merkezli 12 ilde operasyon yapıldı.

27 Mart- Milliyetçi Hareket Partisinde ilçe kongreleri süreci merkez ilçe kongresiyle başladı. Kongreye tek liste halinde çıkan Mustafa Ceviz yeniden göreve seçildi.

29 Mart- Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, tatil için ilçeye gelen Alman turist 77 yaşındaki Mafred Hermann, lavabo ihtiyacını gidermek için kafilesinden ayrıldıktan yarım saat sonra gittiği Karamanoğlu Camii'nde ölü bulundu.

31 Mart- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde düzenlenen "Genç Gündem" programında üniversite öğrencileriyle buluştu.

-Nisan

5 Nisan- Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaşam mücadelesini kaybeden Niğde Vali Yardımcısı Özgür Körükçü için bugün Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir tören düzenlendi.

5 Nisan- Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 10 ilde üniversite ağabeylerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

9 Nisan- Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde sabah saatlerinde havalanan bir sıcak hava balonu Ortahisar kasabasında düştü. Balon kazasında 20 turist yaranırken, 1 turist ise hayatını kaybetti.

10 Nisan- Nevşehir 1.amatör lig play off final maçında Çat Gençlikspor rakibi Suvermez Kalesporu 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

15 Nisan- Bölgesel Amatör Lig baraj maçında Nevşehirspor G.K., Çat Gençliksporu 4-0 mağlup etti. 2017-2018 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek takımın belirleneceği müsabakada Nevşehirspor ile Çat Gençlikspor Gazi stadyumunda karşılaştı.

16 Nisan- Nevşehir'de binlerce vatandaş referandumda evet çıkmasının sonucunu AK Parti İl Başkanlığı önünde kutladı. Nevşehir'de evet oylarının yüzde 65,63 çıkmasının ardından binlerce vatandaş AK Parti İl Başkanlığı önünde buluştu.

17 Nisan- 16 Nisan Pazar günü yapılan referandum sonrasında Türkiye'nin kararının "Evet" çıkması sonrasında asfalta, "FETÖ, Darbe, Cunta, Koalisyon, PKK ve Avrupa" isimlerini yazdırdı ve belediye araçları ile yolu temizletti.

19 Nisan- 39.TRT Uluslar arası Çocuk Şenliği kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinden Nevşehir'e gelen çocuklar "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" nedeniyle yürüyüş düzenledi.

25 Nisan- Nevşehir'de Ramazan ayı öncesinde Fırıncılar Odası tarafından sunulan ekmek zammı teklifi Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı tarafından onaylandı. Buna göre daha önce 85 Kuruş'tan satılan 250 gram ekmek 25 Nisan 2017 tarihinden itibaren 1 liradan satılmaya başlandı.

27 Nisan- Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 19 polis Emniyet Genel Müdürlüğü 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında alınan tedbirler kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilmesi ile açığa alındı.

29 Nisan- Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Nevşehir merkezli 8 ilde "üniversite abileri'ne eş zamanlı operasyon düzenlendi.

-Mayıs

1 Mayıs- Nevşehir'de bulunan Kapadokya Havalimanı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kapatıldı.

2 Mayıs- Bursa'da düzenlenen atletizm milli takım seçme yarışlarına katılan Nevşehirli atlet Ömer Şen 2 bin metrede Türkiye birincisi oldu.

12 Mayıs- Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ikamette kumar oynattığı gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı.

12 Mayıs- Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında bir yolcu minibüsü tıra arkadan çarpması sonrası 6 yolcu yaralandı.

15 Mayıs- Meksikalı 33 yaşındaki Araceli Garcia Arreola Nevşehir'in Avanos ilçesine tatile geldiği otelde çalışan Ramazan Kokoz ile dünya evine girdi.

16 Mayıs- Göreme'de bulunan bir büfeden 5 bin lira değerinde alkol ve sigara hırsızlığı yapan zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

19 Mayıs- Nevşehir'de terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütü üyesi olmak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlarından bir kişi tutuklandı.

20 Mayıs- Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Yakup Dinler'in babası Mustafa Dinler vefat etti.

21 Mayıs- Kapadokya Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Barış Altuntaş (40), Göreme beldesinde Kılıçlar vadisinde katıldığı ATV turunda kaza sonrası hayatını kaybetti.

21 Mayıs- - MHP Nevşehir İl Başkanlığı olağan 12. Kongresi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde yapıldı. Mevcut başkan İlhan Kaya yeniden MHP İl Başkanlığı görevine seçildi.

25 Mayıs- Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Nevşehirspor Kulüp Başkanı Muzaffer Leblebici görevinden istifa etti.

28 Mayıs- Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Beşiktaş şampiyonluk parolası için çıktığı Gaziantepspor deplasmanından 4-0'lık skorla galip ayrılarak ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu ilan etti. Nevşehir'de binlerce Beşiktaşlı şampiyonluk kutlamaları için sokağa çıktı.

-Haziran

3 Haziran- Nevşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla tabelalarda Türkçe kullanımı zorunlu hale getirildi.

5 Haziran- 2016-2017 futbol sezonu Süper Toto Süper Ligde Beşiktaş'ın şampiyon olarak tamamlamasının ardından Kapadokya'da balonlar Beşiktaş bayrakları ile havalandı.

7 Haziran- Süper Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın bayrağı, dünyanın en yüksek peribacası olan Uçhisar Kalesi'ne asıldı.

10 Haziran- Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

18 Haziran- Kudüs Patriği 3. Teofilos Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde Pazar ayini yönetti.

22 Haziran- Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan FETÖ'nün sözde adliyeden sorumlu dar bölge imam yardımcısı tutuklandı.

25 Haziran- Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Ramazan Bayramı coşkusu gökyüzünde yaklaşık 100 balonun görsel şöleni ile başladı.

28 Haziran- Ramazan Bayramı boyunca Nevşehir'de meydana gelen 17 trafik kazasında 51 kişi yaralandı.

30 Haziran- Nevşehir'in Avanos ilçesi Devebapırtan yolunda meydana gelen trafik kazasında şarampole uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

-Temmuz

1 Temmuz- Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Kalaba kasabasında 17 yaşındaki genç kendisini kiraz ağacına asarak intihar etti.

4 Temmuz- Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesince hazırlanan Yaz Kararnamesi sonrasında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Adnan Tosun'un tayini çıktı.

8 Temmuz- Çin'in Zhuhai kentinden bulunan Zhuhai Guqin Derneği'nden oluşan yedi kişilik sanatçı grubu Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulanan Perili Ozanlar vadisinde konser verdi.

8 Temmuz- Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 21 kişiden 17'si gözaltına alındı.

13 Temmuz- AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB tarafından desteklenen projeleri ziyaret etmesinin ardından Nevşehir'in Avanos ilçesinde çanak atölyelerini ziyaret ederek burada çanak yaptı.

15 Temmuz- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin birinci yıldönümünde 15 Temmuz şehitlerini anmak içi Kapadokya'da sıcak hava balonları Türk bayrakları ile havalandı.

15 Temmuz- OHAL kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısının yayımlanmasının ardından Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'nden 28 polis meslekten ihraç edildi.

15 Temmuz- Bingöl'ün Genç ilçesindeki Yeniyazı bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada yaralandıktan sonra tedavi altına alındığı GATA'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hakan Demirci için memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde tören düzenlendi.

15 Temmuz- Nevşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Milli Birlik ve Demokrasi Yürüyüşü" yapıldı.

17 Temmuz- Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyon çerçevesinde 54 kişi gözaltına alındı.

18 Temmuz- Şarkıcı Mustafa Yıldızdoğan, Nevşehir'in il oluşunun 63. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde konser verdi.

19 Temmuz- Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir kafede oturan 13 yaşındaki bir çocuk, "Hero" yazılı tişört giydiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

20 Temmuz- Nevşehir'in il oluşunun 63. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Uğur Işılak konser verdi.

21 Temmuz- Nevşehir'de geçtiğimiz gün yapılan ve 78 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonu sonrasında adliyeye sevk edilen 15 kişi tutuklandı.

21 Temmuz- Nevşehir Valiliği'ni ziyaret eden TBMM Başkanı İsmail Kahraman, muhabirin ses kaydı için masanın üzerine bıraktığı telefonu kendi telefonu zannederek cebine koydu. Koruma polisinin uyarısı ile İsmail Kahraman, telefonu cebinden çıkararak muhabire verdi.

22 Temmuz- Resmi Gazete'de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı atamalarına göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Ziyaeddin Cavlak Mersin İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

31 Temmuz- Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, hafta sonu Kapadokya ziyaretine gelen İngiltere Büyükelçisi Richard Moore'a Nevşehirspor forması hediye etti.

-Ağustos

1 Ağustos- İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Avanos ilçesinde bin 804 şişe kaçak şarap ele geçirildi.

3 Ağustos- Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Alacaşar köyünde tarlada çalışırken üzerine yıldırım düşen 69 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

5 Ağustos- Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesince hazırlanan Yaz Kararnamesi sonrasında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Altuğ Kürşat Şahin görevine başladı.

10 Ağustos- Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

11 Ağustos- Kapadokya bölgesinde el sanatlarının merkezi olarak kabul edilen Avanos'ta bir çanak ustası, "Kapadokya'ya Bir İzde Sen Bırak" sloganıyla bölgeye gelen turistlerin el ve ayak izlerini alıp çamurdan pano hazırlıyor.

11 Ağustos- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız'ın oğlu Burak Parmaksız'ın nikah şahitliği yaptı.

18 Ağustos- Bölgesel Amatör Lig gruplarının belirlenmesinin ardından Nevşehirspor 2017-2018 futbol sezonunda 5. Grupta mücadele edecek.

18 Ağustos- Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Y.E. isimli kadın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği için tutuklandı.

20 Ağustos- Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın Yarı Final B Grubu müsabakaları Göreme'de yapıldı.

25 Ağustos- Nevşehir merkez ilçeye bağlı Çiftlik köyünde patates hasadı protokolün katılımı ile yapıldı.

25 Ağustos- Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Nevşehir'de 6 bin 200 gram kaçak tütün ele geçirildi.

25 Ağustos- Türkiye Futbol Federasyonu Nevşehir İl Temsilcisi Tolga Karaca, seçimde güven tazeledi.

26 Ağustos- Nevşehir'de çıkan silahlı kavga sonrasında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

28 Ağustos- Tayvan'da düzenlenen 29. Üniversiteler arası Tekvando Dünya Şampiyonasında milli sporcu İpek Çiğdem'in dünya ikinciliğini elde etmesinin ardından Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde büyük coşku yaşandı.

31 Ağustos- İHH Nevşehir temsilciliği tarafından Arakan'da Müslümanlara karşı yapılan zulüm protesto edildi.

-Eylül

1 Eylül- Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

1 Eylül- Nevşehir'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlık keserken yaralanan acemi kasaplar hastanelere akın etti.

4 Eylül- Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

5 Eylül- 5 yaşında spora başlayan ve 20 yaşına kadar 75 madalya kazanan milli sporcu İpek Çiğdem, şimdiki hedefinin 2020 olimpiyatlarında altın madalya elde etmek olduğunu söyledi.

5 Eylül- Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Nevşehir'e kargo aracılığıyla gönderilen 24 adet kaçak cep telefonu yakalandı.

7 Eylül- Nevşehir'de bir apartman dairesinde 3 ve 5 yaşındaki Afgan iki çocuk öldürüldü. Anne ilk ifadesinde çocuklarını kayınbiraderinin bıçakladığını iddia etti.

10 Eylül- Nevşehir'de önceki gün amcaları tarafından öldürülen Afgan iki kardeş, son yolculuklarına aynı tabut içerisinde uğurlandı.

15 Eylül- Salcano Kapadokya Bisiklet Festivali Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar kasabasında bugün yapılan yarışmalarla başladı.

18 Eylül- 52. Bölge Nevşehir Eczacı Odası Başkanı Tansu Dörtkol hafta sonunda yapılan kongre sonrasında yeniden başkanlığa seçildi.

18 Eylül- 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Nevşehir'de 56 bin 266 öğrenci ders başı yaptı.

18 Eylül- AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver 6.Olağan İl Kongresinde İl başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

19 Eylül- Etsonospor Konfederasyon Başkanı ve TÜGVA onursal üyesi Bilal Eroğan, Nevşehir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi ile açılan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi açılışına katıldı.

19 Eylül- Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildi.

30 Eylül- Nevşehir Esnaf Sanatkarlar ve Odaları Birlik Başkanı İsmail Ördü 81 il içerisinde ekmeği en ucun satan illerden bir tanesi Nevşehir'dir dedi.

30 Eylül- Nevşehir'de yapımı tamamlanan Nissara Alışveriş Merkezi, düzenlenen bir törenle hizmete açıldı.

-Ekim

1 Ekim- Çin Halk Cumhuriyeti'nde 1 Ekim 10 Ekim tarihleri arasında kutlanan "Çin Bayramı" dolayısıyla 15 bin Çinli turist bayramı geçirmek için Kapadokya bölgesine gelecek.

3 Ekim- AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı görevine Av. Mustafa Rauf Yanar atandı.

5 Ekim- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı görevine atanan Avukat Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Genel Merkezi tarafından Partide görev yapan yöneticilerin ikinci bir görev alamayacakları şeklindeki kararın ardından Nevşehir Belediye Meclis üyeliği görevinden istifa etti.

6 Ekim- AK Parti Nevşehir Başkanlığında düzenlenen devir teslim töreni ile AK Parti İl Başkanı olarak atanan Av. Mustafa Rauf Yanar görevi eski başkan Mehmet Ali Tanrıver'den devraldı.

7 Ekim- PTT tarafından 2017 yılı postacı yürüyüş yarışması Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yapıldı. Yarışmaya Türkiye'nin çeşitli illerinde 35'i kadın postacı olmak üzere 100 yarışmacı katıldı.

9 Ekim- Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde bulunan Nikola Manastır'ı ilk kez bir konsere ev sahipliği yaptı.

14 Ekim- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 54. Ulusal 28. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli'yi Anma Töreni'nde salona birlikte girdi.

14 Ekim- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Nevşehir'de Van ve Nevşehir'de bulunan şehit aileleri ve gaziler ile yemekte bir araya geldi.

16 Ekim- AK Parti Nevşehir Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz, AK Parti 6. Olağan Kongre sürecinde Merkez İlçe Başkanlığına yeniden aday olmayacağını belirterek; "Partimin bir neferi olarak bundan sonra her daim teşkilatlarımızın yanında olacağım" dedi.

19 Ekim- İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan uyuşturucu ticareti yapan iki kişi tutuklandı.

20 Ekim- AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı'na AK Parti Genel Merkezi tarafından Edip Avşar atandı.

21 Ekim- Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar kasabasında otomobilin çarptığı 26 yaşındaki öğretmen hayatını kaybetti.

21 Ekim- AK Parti Nevşehir İl Kadın Kolları Başkanı Nihal Kutlar, 6. Olağan İl Kongresinde yeniden aday olmayacağını açıkladı.

24 Ekim- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, erken seçim çağrısında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert şekilde eleştirerek, "Kılıçdaroğlu Pensilvanya'nın ayağa kalk demesiyle iftiralara başladı" dedi.

27 Ekim- Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Nevşehir'de gerçekleştirilecek 17 milyon lira bedelli 4 tesisin temeli, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katılımıyla atıldı.

28 Ekim- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde eğitim gören kadın öğrenciler, Kadın Çalışmaları ve Uygulama Merkezi (NÜKÇAM) Müdürü Doç. Dr. Leyla Kahraman öncülüğünde erkek şiddetine dikkat çekmek için futbol takımı kurdu.

30 Ekim- AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı 6.olağan kongre süreci hafta sonunda yapılan Acıgöl içe kongresi ile başladı.

31 Ekim- Eczacılar Odası tarafından, 30 Ekim Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile merkez eczanelerinin kapanış saati 18.00 yerine 17.30 olarak değiştirildi.

-Kasım

3 Kasım- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ile Arnavutluk Cumhuriyet Başsavcısı Adriatik Llalla ve beraberlerindeki heyet Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

5 Kasım- Susurluk kazasının 21. yıl dönümünde Abdullah Çatlı, memleketi Nevşehir'deki mezarı başında anıldı. Anma etkinliğine Çatlı'nın annesi, kardeşi, eşi ve kızları ile birlikte Haluk Kırcı da katıldı.

6 Kasım- Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı İltaş köyünde erik ağacının Kasım ayında çiçek açması görenleri hayrete düşürdü.

6 Kasım- Nevşehir'de otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi yaralandı. Sürücü ise kazanın ardından kaçtı.

7 Kasım- Çat Belediye Başkanı Kamil Duru, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'ı ziyaret ederek, 15 Temmuz adalet kılıcı hediye etti.

7 Kasım- "Alex745alejandro" rumuzlu Youtuber Ali Can, memleketi Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı İbrahimpaşa köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

7 Kasım- Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışma sonrasında uyuşturucu ticareti yapmakta olan H.O., V.Y. ve A.T. yakalandı.

10 Kasım- Nevşehir'de Özel Kardelen Koleji öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü okul bahçesinde yaptıkları koreografi ile andı. Nevşehir Özel Kardelen Kolejinde 650 öğrencinin katıldığı koreografi ile okul bahçesinde "Atam İzindeyiz" yazısı ile ay yıldız oluşturuldu.

12 Kasım- AK Parti'nin 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'ne katılmak üzere Nevşehir'e gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kongrede yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına devam ettiğini belirterek, Kılıçdaroğlu'na yine dava açacağını açıkladı.

13 Kasım- Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan kalp krizi geçirdi.

13 Kasım- Türk Eğitim Sen 2.olağan şube kongresinde mevcut başkan Mustafa Uğur ve başkan adayı Tayfur Urgenç'in katıldığı seçimde 105 delege oy kullandı. 105 delegenin 66'sının oyunu alan başkan adayı Tayfır Urgenç Türk Eğitim Sen Şube başkanlığına seçilirken diğer aday olan mevcut başkan Mustafa Uğur ise 39 oy alabildi.

17 Kasım- AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Kadın Kolları Başkanlığına Ayşe Bilgiç atandı.

17 Kasım- İŞKUR İl Müdürü Arif Sıddık Barata 2017 yılının ilk 10 aylık diliminde il genelinde 6 bin 500 kişiyi işe yerleştirdiklerini açıkladı.

21 Kasım- Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'ya mevsimin ilk karı yağdı.

21 Kasım- Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ve Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan Karlık Evi butik otel işbirliği ile Türkiye'nin çeşitli illerinden lösemi hastası çocuklar Kapadokya'da buluştu.

23 Kasım- Nevşehir'de Kardelen Koleji'nde görev yapan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla 7 ayda hazırlandıkları "Pişti" adlı tiyatro oyunuyla kadın-erkek eşitliğini anlattı.

23 Kasım- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, ABD ve batılı ülkelerin terör örgütü PKK'ya coğrafya kurmak adına DEAŞ'ı kurduklarını söyledi.

24 Kasım- Nevşehir'de Kardelen Koleji öğretmen ve idarecileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü için seslendirdikleri "Benim adım öğretmen" şarkısına klip çekti.

25 Kasım- Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen kongreye tek liste halinde katılan mevcut başkan Turgay Çetin tekrar güven tazeledi.

26 Kasım- Nevşehir Cumhuriyet İlkokulu 1965 yılı mezunları, 52 yıl sonra günümüzde Öğretmen Evi olarak hizmet veren binadaki sınıflarında bir araya geldi.

28 Kasım- Nevşehir Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından il genelinde 4 bin aileye kömür dağıtımı yapıldı.

29 Kasım- Nevşehir merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonunda 17 asker gözaltına alındı.

30 Kasım- Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde Jandarma ekipleri tarafından operasyon sonrasında uyuşturucu satıcısı 3 kişi tutuklandı.

-Aralık

1 Aralık- Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen huzur operasyonunda 23 araca 19 bin 778 lira para cezası kesildi.

2 Aralık- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Uygulama Merkezi (NÜKÇAM) tarafından kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla oluşturulan kadın futbol takımı sahada ter döktü.

3 Aralık - Nevşehir modern pazar yerinde 1721 yılında Sultan 3. Ahmet'in fermanıyla başlayan pazar yeri açılışında "dua" geleneği devam ettiriliyor.

4 Aralık- Nevşehir Fırıncılar Odası Başkanı Ünsal Ağmaz, ekmek fiyatındaki rekabeti önleyemediği için istifa ettiğini açıkladı.

5 Aralık- Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından "Nurlu Cuma" kampanyası başlatıldı.

5 Aralık- AK Parti Kozaklı Gençlik Kolları Başkanı Esat Yıldız'ın babası Mustafa Yıldız, silahlı saldırıya uğradı. Silahın tutukluk yaptığı olayda saldırgan, Mustafa Yıldız'ı silahın kabzasıyla yaraladı.

6 Aralık- Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı peribacalarını beyaza bürüdü.

6 Aralık- Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şahıs, sahte ehliyetle yakalandı.

6 Aralık- Nevşehir Valiliği, kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapan öğrenciler için okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı.

7 Aralık- Nevşehir'de Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla yapılan muhtaç ailelere dağıtılan kömürleri çalan 3 kişi yakalandı.

8 Aralık- Türkiye'nin peribacaları, kayadan oyma kiliseleri ve yer altı kent yerleşimleri ile önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'yı Kasım ayı içerisinde 139 bin 177 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

11 Aralık- Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bir vatandaş, peribacaları arasında İsrail ve ABD'yi protesto etti.