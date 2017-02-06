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Nevşehir’de 55 Bin 636 Öğrenci Ders Başı Yaptı

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Nevşehir’de 55 Bin 636 Öğrenci Ders Başı Yaptı
2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılı bugün çalan ders zili ile başladı.

2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılı bugün çalan ders zili ile başladı.

Nevşehir'de ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 55 bin 636 öğrenci 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılına bugün başladı. Nevşehir'de okul öncesi okullarda 5 bin 336, ilkokullarda 16 bin 730, ortaokullarda 18 bin 730 ve liselerde 15 bin 51 olmak üzere il genelinde 55 bin 636 öğrenci ile 3 bin 661 öğretmen 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılına başladı.

6 Şubat Pazartesi günü itibarıyla başlayan ikinci yarıyıl 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.

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