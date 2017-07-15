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Nevşehir’de Binlerce Vatandaş “Diriliş Meydanında” Toplandı

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Nevşehir’de Binlerce Vatandaş “Diriliş Meydanında” Toplandı
Nevşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Milli Birlik ve Demokrasi Yürüyüşü" yapıldı.

Nevşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Milli Birlik ve Demokrasi Yürüyüşü" yapıldı.

Borsa Kavşağında toplanan vatandaşlar, mehter takımının marşları eşliğinde, ellerinde Türk bayrakları ile yürüdü. Yürüyüşe katılan vatandaşlar "Ya Allah Bismillah, Allahuekber", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganlarıyla Diriliş Meydanına kadar yürüdü.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider ve Belediye Başkanı Hasan Ünver, kentteki diğer protokol mensupları ile binlerce vatandaş daha sonra anma programının yapılacağı meydana geldi.

Burada oluşturulan platformda mehter takımının sunduğu dinletilerle başlayan anma programına Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider ve Nevşehir Valisi İlhami Aktaş birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Nevşehir protokolü nöbete gelen vatandaşlara nöbet aşı ikramında bulundu.

Nevşehir’de Binlerce Vatandaş “Diriliş Meydanında” Toplandı

Nevşehir’de Binlerce Vatandaş “Diriliş Meydanında” Toplandı

Nevşehir’de Binlerce Vatandaş “Diriliş Meydanında” Toplandı

Nevşehir’de Binlerce Vatandaş “Diriliş Meydanında” Toplandı

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