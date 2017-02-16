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Nevşehir’de Cinayet

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Nevşehir’de Cinayet
Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Nar kasabasında sabah saatlerinde bir kişi öldürüldü.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Nar kasabasında sabah saatlerinde bir kişi öldürüldü.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Nar Kasabasında bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda 28 yaşındaki Enes Dağdibi, ilk belirlemelere göre, göğsünden ve bacaklarından aldığı bıçak darbeleriyle öldürüldü. Olay yerinde feryat eden annenin sözleri yürekleri dağladı.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Nar Kasabası Ada sokakta meydana geldi. Bir kişinin cansız bedenini yerde gören bir vatandaş polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde öldürülen kişinin Enes Dağdibi olduğu belirlendi. Polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolleri esnasında Enes Dağdibi'nin annesi de olay yerine geldi. Acılı anne oğlunun cansız bedeni karşısında, "Ben oğlumu askere gönderecektim, oğlum beni görürse kalkar, ne olur oğlumu göreyim" şeklinde feryat etti. Olay yerine gelen diğer aile üyeleri de sinir krizi geçirdi.

Öte yandan, cinayete kurban giden 28 yaşındaki Enes Dağdibi'nin sosyal paylaşım sayfasından dün akşam saatlerinde, "Ben doğrularımla mutluyum, sen yalanlarınla mesut musun! Dönüp dolaşıp geldiğin yer kürkçü dükkanıysa eğer tilki olmadığını söyleyemezsin" sözlerini paylaştığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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