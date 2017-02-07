Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan resmi rakamlara göre Nevşehir'de en çok Kayserili yaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan resmi rakamlara göre Nevşehir'de en çok Kayserili yaşıyor.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Nevşehir'de ikamet eden 290 bin 895 kişinin 240 bin 015'i Nevşehir nüfusuna kayıtlı bulunuyor. Nevşehirlilerden sonra Nevşehir'de ikamet eden ilk beş ise sırasıyla Kayserili 8 bin 033 kişi, Aksaraylı 3 bin 213 kişi, Niğdeli 2 bin 617 kişi, Yozgatlı 2 bin 405 kişi ve Adanalı 2 bin 262 kişi bulunuyor.