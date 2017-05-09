Nevşehir’de Fetö’dan 1 Kişi Tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında...

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca hakkında soruşturma başlatılan esnaf Ergül Y. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.