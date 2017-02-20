Nevşehir’de Fetö’dan 1 Öğrenci Tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında...

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir üniversite öğrencisi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında üniversite ablası olduğu iddia edilen ve aynı zamanda "ByLock" kullanıcı olan üniversite öğrencisi Rabia Ş. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.